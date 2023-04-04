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Только три дня 20−22 апреля 2023 г. традиционная благотворительная акция «МЫ ВМЕСТЕ»

В двенадцатый раз мы будем проводить GARAGE SALE*.

Традиционная благотворительная акция «МЫ ВМЕСТЕ».
Традиционная благотворительная акция «МЫ ВМЕСТЕ».
Источник: Художественный салон «Турина гора» и АРОО «Мать и Дитя».

Локация изменилась. Гламурный бутичок по распродаже брендовых тряпочек (от 50 до 1500 рублей) теперь расположен по адресу:
пр. Строителей, 143, 2 этаж (здание автосервиса «СВОЙ»). Остановка: СельхозТехника, Аппаратурный завод БАМЗ .

Проезд трамваем 5, автобусом 19, 20, 23, 37, 75, 110.

Традиционная благотворительная акция «МЫ ВМЕСТЕ».
Традиционная благотворительная акция «МЫ ВМЕСТЕ».
Источник: Художественный салон «Турина гора» и АРОО «Мать и Дитя».

Это исключительно благотворительная акция — абсолютно все средства, собранные от продажи вещей, пойдут на приобретение медицинского оборудования для отделения онкологии Алтайского клинического центра охраны материнства и детства.

Акция «МЫ ВМЕСТЕ» — уникальная возможность совместить приятное с полезным! За «три копейки» обновить свой гардероб и одновременно помочь нуждающимся.

Ждём всех с 20 по 22 апреля 2023 г. с 10−00 до 19−00

Пр. Строителей, 143, 2 этаж (здание автосервиса «СВОЙ»)


* Гаражная распродажа

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