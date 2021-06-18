Собрались на воде канадцы, японцы и русские. ТОП-5 дорогих катеров на вторичном рынке Барнаула

Синоптики предрекают аномальную жару, а значит пора запасаться купальниками и веслами. Altapress.ru просмотрел объявления на сайтах Avito и Drom и подготовил рейтинг самых дорогих моторных лодок и катеров на вторичном рынке Барнаула.

ТОП-5 самых дорогих моторных лодок

1. Катер CAMPION ALLANTE 5951 — 4 млн рублей

Самые дорогие моторные лодки и катера на вторичном рынке Барнаула 2021. Сайты частных объявлений.

Первую строчку занял практически новый катер CAMPION ALLANTE 5951. За канадскую лодочку продавец просит 4 млн рублей — стоимость трехкомнатной квартиры или небольшого частного дома. Судну идет уже четвертый год, в 2020-м прошел обкатку в 61 мото час.

— Возможен обмен на гидроцикл brp (300 л. с) с маленьким пробегом. Хлам не предлагать, торга нет вообще, — пишет продавец.

В стоимость практически 7-метрового боурайдера включена цена телеги, которая в свое время была приобретена хозяином за 236 тыс. рублей.

2. Катер Yamaha 242S — 3,5 млн рублей

Самые дорогие моторные лодки и катера на вторичном рынке Барнаула 2021. Сайты частных объявлений.

Второе место уступило на полмиллиона — катер Yamaha 242S оценили в 3,5 млн рублей. По словам продавца, «морской конек» успел намотать 190 мото часов, но эксплуатировался очень редко исключительно в пресной воде. Приехал катер из Новосибирска, возраст неизвестен. Выходить может только в береговой зоне из-за особенностей строения корпуса. Длина катера — 7,3 метра, на этом пространстве могут разместиться 12 человек.

— Хорошее состояние. Есть душ, туалет, новые стояночные тенты, полностью обслужен. Отличная музыка. Установлены новые импеллеры, — пишет продавец.

При покупке катера продавец готов отдать телегу в подарок.

3. Катер Yamaha Salon Cruiser 750 — 1,9 млн рублей

Самые дорогие моторные лодки и катера на вторичном рынке Барнаула 2021. Сайты частных объявлений.

Бронзовую тройку забирает Yamaha Salon Cruiser 750. Катер оценили практически в 2 млн рублей. В данном лоте установлен «родной» эхолот, проведено электричество 220в, есть инвертор на 4кВт. Электрический туалет и основная каюта — в полный рост, гуськом ходить не придется. В каюту подведена холодная и горячая вода, есть своя насосная станция и танк на 120 литров.

— Отличный вариант на пару дней уйти от городских трущоб. Это как небольшая квартирка на 14 квадратов, только за окном вода, а не парковка. На воде спокойнее — ни шума, ни яркого мельтешения машин и людей, — рассказал один владелец такой «Ямахи».

Продавец приемлет торг.

4. Катер КС-100 — 1,7 млн рублей

Самые дорогие моторные лодки и катера на вторичном рынке Барнаула 2021. Сайты частных объявлений.

На предпоследнюю строчку забрался реконструированный отечественный катер КС-100 с водометом. Точный возраст посудины узнать не удалось, однако первая партия сошла с конвейеров Костромского судостроительного завода в 1963 году. Установлен новый двигатель ЯМЗ 238 НД 5 за 1,5 млн рублей и новый водомет, сделанный под заказ на Костромском заводе за 650 тыс. рублей.

— Отделка кают в евро-стиле. Обшивка и мебель выполнена из кедра. Есть туалет, душ, подведен газ, электричество и возможность USB выхода, — пишет продавец.

На мини-корабле есть каюта на 8 мест и отдельное место для капитана.

Справка В 50-х годах прошлого века на катере был установлен мощный по тем временам водометный движитель, благодаря которому катер разгонялся до 29 км/ч. Осадка катера при этом составила всего 33 сантиметра. На реках Сибири и в сплавных работах в России этому катеру не было равных.

5. Катер North Silver PRO 520 — 1,6 млн рублей

Самые дорогие моторные лодки и катера на вторичном рынке Барнаула 2021. Сайты частных объявлений.

Завершает водную пятерку моторное судно North Silver PRO 520. Продавец хочет за финский катер 1,6 млн рублей. Вместимость у небольшого катера, длина которого чуть больше 5 метров — 5 человек. Срок эксплуатации небольшой — около 4 лет.

Это один из наиболее универсальных катеров, так как малая осадка позволяет пройти судну практически везде. Он подойдет для рыбалки, круизов по акватории даже в самую нестабильную погоду (однако в шторм лучше не выходить).