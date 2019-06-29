Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июня 20°C

Трое в воде, не считая собаки. В Барнауле официально открыли городской пляж

29 июня в Барнауле официально заработал городской пляж на острове Помазкин. Заходить в воду можно, однако на это решились немногие барнаульцы. В день открытия здесь было немноголюдно.

Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год
Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год
Ирина Пергаева

На открытии играла музыка, аниматоры бесплатно дарили детям мороженое. На сцене выступили вокалисты местных творческих коллективов. Спортивные барнаульцы играли в пляжный волейбол. Днем прошел городской турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини.

К купальному сезону на острове Помазкин оборудовали парковку, установили душевые кабинки, биотуалеты, питьевые фонтанчики, шезлонги.

Напомним, пляж долго не могли запустить из-за погодных условий. Официальное открытие должно было пройти 10 июня.

Где еще можно покупаться в Барнауле

В городе есть несколько мест, где можно искупаться и позагорать.

  • Открытый комплекс бассейнов «Пляж» (ул. Энтузиастов, 12в).
  • Бассейн в парке-отеле «Чайка» (пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 4).
  • Спорткомплекс «Обь» (ул. Папанинцев, 96),
  • Парке-отель «Лесные дали» (ул. Широкая просека, 17),
  • Бассейне «Крыша» в ТЦ «Воскресенье».
  • Бассейн в фитнес-клубе «Магис Спорт» (ул. Взлетная, 25)
  • Бассейне в фитнес-клубе «Адриатика» (ул. Попова, 167).
  • Пляж «Солнечный» (пос. Солнечный, ул. Кольцевая, 1).
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость