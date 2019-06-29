Трое в воде, не считая собаки. В Барнауле официально открыли городской пляж

29 июня в Барнауле официально заработал городской пляж на острове Помазкин. Заходить в воду можно, однако на это решились немногие барнаульцы. В день открытия здесь было немноголюдно.

Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год

На открытии играла музыка, аниматоры бесплатно дарили детям мороженое. На сцене выступили вокалисты местных творческих коллективов. Спортивные барнаульцы играли в пляжный волейбол. Днем прошел городской турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини.

К купальному сезону на острове Помазкин оборудовали парковку, установили душевые кабинки, биотуалеты, питьевые фонтанчики, шезлонги.



Напомним, пляж долго не могли запустить из-за погодных условий. Официальное открытие должно было пройти 10 июня.

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