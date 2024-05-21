По словам очевидцев, билет до промежуточной остановки на междугородних маршрутах заставляют оплачивать как до конечной, сообщает Baranul 22 .

Так, одному из жителей Алтайского края нужно было уехать в Бийск. В барнаульской автокассе предложили купить билет на автобус до Горно-Алтайска. Но при этом нужно оплатить полную стоимость билета вне зависимости от остановки, до которой нужно доехать.

Со слов очевидца, кассир заявила, что у автовокзала договор с перевозчиком о продаже билетов только за полную стоимость.

Жители задаются вопросом, насколько это правомерно и жалуются на ухудшение сервиса, которое сопровождает рост цен на билеты.

Ранее более десятка претензий направили барнаульским перевозчикам после проверки автобусов.

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