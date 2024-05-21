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Ценами на билеты в автокассах возмущены жители Алтайского края

По словам очевидцев, билет до промежуточной остановки на междугородних маршрутах заставляют оплачивать как до конечной, сообщает Baranul 22.

Так, одному из жителей Алтайского края нужно было уехать в Бийск. В барнаульской автокассе предложили купить билет на автобус до Горно-Алтайска. Но при этом нужно оплатить полную стоимость билета вне зависимости от остановки, до которой нужно доехать.

Со слов очевидца, кассир заявила, что у автовокзала договор с перевозчиком о продаже билетов только за полную стоимость.

Жители задаются вопросом, насколько это правомерно и жалуются на ухудшение сервиса, которое сопровождает рост цен на билеты.

Ранее более десятка претензий направили барнаульским перевозчикам после проверки автобусов.

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