Цены «как с обложки». Почему и на сколько могут подорожать одежда и обувь

Нет, не только. Цены на одежду и обувь увеличатся во всем мире, подчеркнула Лебсак-Клейманс РИА Новости.
«Это не локальный — это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь», — заявила гендиректор Fashion Consulting Group.
Обувь и одежда дорожают, потому что растут цены на транспортировку и все виды сырья. Из-за этого, в свою очередь, увеличивается себестоимость товаров.
Да. По словам Лебсак-Клейманс, есть и локальные факторы, которые влияют на рост цен. Один из них — нестабильный курс рубля.
Анна Лебсак-Клейманс,
гендиректор Fashion Consulting Group:
К счастью, в 2021 году курс рубля был устойчивым. Но в текущий момент 2022 года стабильность рубля оказалась под угрозой в связи с напряжением в международных отношениях. «Сползание вниз» обменного курса рубля влечет за собой рост рублевых цен.
Одежда и обувь подорожают примерно так же, как в прошлом году.
«Средний рост цен на одежду и обувь в 2021 году (в России. — Прим. ред.) составил 15−25%. Наиболее активно выросли цены и в премиальном сегменте товаров — на 20−30%, в среднем сегменте — на 15−25% и в массовом сегменте — на 10−15%… Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го», — спрогнозировала Анна Лебсак-Клейманс.