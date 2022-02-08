Цены «как с обложки». Почему и на сколько могут подорожать одежда и обувь

1

Цены на одежду и обувь вырастут только в России?

Нет, не только. Цены на одежду и обувь увеличатся во всем мире, подчеркнула Лебсак-Клейманс РИА Новости.

«Это не локальный — это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь», — заявила гендиректор Fashion Consulting Group.