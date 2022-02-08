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Цены «как с обложки». Почему и на сколько могут подорожать одежда и обувь

Одежда и обувь могут подорожать в России в 2022 году. Почему цены поднимутся, рассказала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Обувь.
Обувь.
Фото предоставлено рекламодателем
1
Цены на одежду и обувь вырастут только в России?

Нет, не только. Цены на одежду и обувь увеличатся во всем мире, подчеркнула Лебсак-Клейманс РИА Новости.

«Это не локальный — это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь», — заявила гендиректор Fashion Consulting Group.

2
Почему цены на одежду и обувь «взлетят»?

Обувь и одежда дорожают, потому что растут цены на транспортировку и все виды сырья. Из-за этого, в свою очередь, увеличивается себестоимость товаров.

Шопинг.
Шопинг.
unsplash.com.
3
Рост цен. У него все же есть локальные причины?

Да. По словам Лебсак-Клейманс, есть и локальные факторы, которые влияют на рост цен. Один из них — нестабильный курс рубля.

Анна Лебсак-Клейманс,
гендиректор Fashion Consulting Group:

К счастью, в 2021 году курс рубля был устойчивым. Но в текущий момент 2022 года стабильность рубля оказалась под угрозой в связи с напряжением в международных отношениях. «Сползание вниз» обменного курса рубля влечет за собой рост рублевых цен.

4
А на сколько поднимутся цены на одежду и обувь?

Одежда и обувь подорожают примерно так же, как в прошлом году.

Мода. Одежда. Магазин.
Мода. Одежда. Магазин.
СС0

«Средний рост цен на одежду и обувь в 2021 году (в России. — Прим. ред.) составил 15−25%. Наиболее активно выросли цены и в премиальном сегменте товаров — на 20−30%, в среднем сегменте — на 15−25% и в массовом сегменте — на 10−15%… Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го», — спрогнозировала Анна Лебсак-Клейманс.

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