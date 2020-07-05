Цены почти не растут. В Алтайском крае назвали индекс потребления за полгода

Индекс потребительских цен в Алтайском крае в мае 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го составил 102,2%. Такую информацию опубликовал на своем сайте Алтайкрайстат. В переводе на простой потребительский язык это означает, что за полгода жители края почти не ощутили подорожание товаров и продуктов.

Ценовой индекс продовольственных товаров за полгода составил 4,5%, а непродовольственных — 100,9%. Динамика цен на различные услуги составила за 6 месяцев также 100,9%.

На языке статистики, индекс потребительских цен — это ценовые изменения за определенный период времени и один из показателей инфляции.

«Когда говорят об инфляции, обычно имеют в виду индекс потребительских цен (ИПЦ), который измеряет изменение во времени стоимости набора продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством (т.е. стоимости „потребительской корзины“). Выбор ИПЦ в качестве основного индикатора инфляции связан с его ролью как важного показателя динамики стоимости жизни населения», — отмечается на сайте Банка России.

Холодильник. Продукты. СС0

Впрочем, у российского потребителя давно укоренилось мнение, что официальная статистика и реальные цены в магазинах — это две большие разницы. И если хочешь получить реальную оценку ценовых колебаний, то показатель Росстата нужно умножить хотя бы на два.

Кстати, жители Алтайского края могут самостоятельно сравнить цены по отчетам статистиков со стоимостью товаров в магазинах. К примеру, к 29 июня средние потребительские цены на продукты в магазинах, по данным Алтайкрайстата, сложились так: