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5 июля 20°C
Потребитель

Цены почти не растут. В Алтайском крае назвали индекс потребления за полгода

Индекс потребительских цен в Алтайском крае в мае 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го составил 102,2%. Такую информацию опубликовал на своем сайте Алтайкрайстат. В переводе на простой потребительский язык это означает, что за полгода жители края почти не ощутили подорожание товаров и продуктов.

Продукты.
Продукты.
Фото: архив сети магазинов «Вкусная жизнь»

Ценовой индекс продовольственных товаров за полгода составил 4,5%, а непродовольственных — 100,9%. Динамика цен на различные услуги составила за 6 месяцев также 100,9%.

На языке статистики, индекс потребительских цен — это ценовые изменения за определенный период времени и один из показателей инфляции.

«Когда говорят об инфляции, обычно имеют в виду индекс потребительских цен (ИПЦ), который измеряет изменение во времени стоимости набора продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством (т.е. стоимости „потребительской корзины“). Выбор ИПЦ в качестве основного индикатора инфляции связан с его ролью как важного показателя динамики стоимости жизни населения», — отмечается на сайте Банка России.

Холодильник. Продукты.
Холодильник. Продукты.
СС0

Впрочем, у российского потребителя давно укоренилось мнение, что официальная статистика и реальные цены в магазинах — это две большие разницы. И если хочешь получить реальную оценку ценовых колебаний, то показатель Росстата нужно умножить хотя бы на два.

Кстати, жители Алтайского края могут самостоятельно сравнить цены по отчетам статистиков со стоимостью товаров в магазинах. К примеру, к 29 июня средние потребительские цены на продукты в магазинах, по данным Алтайкрайстата, сложились так:

  • Говядина — 321,7 рубля за 1 кг
  • Свинина — 258,8 рубля за 1 кг
  • Баранина — 412,9 рубля за 1 кг
  • Сосиски/сардельки — 334 рубля за 1 кг
  • Колбаса полукопченая — 427 рублей за 1 кг
  • Масло сливочное — 492,6 рублей за 1 кг
  • Масло подсолнечное — 91,23 рубля за 1 кг
  • Молоко (2,5−3,2% жирности) — 53,37 рубля за 1 литр
  • Сметана — 158,4 рубля за 1 кг
  • Творог — 360,9 рубля за 1 кг
  • Сыры твердые и мягкие, сычужные — 508,5 рублей за 1 кг
  • Мука пшеничная — 29,5 рублей за 1 кг
  • Яйцо куриное, 10 штук — 45,3 рублей
  • Сахар-песок — 34,9 рублей за 1 кг
  • Соль пищевая — 9,2 рублей за 1 кг
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