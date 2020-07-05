Цены почти не растут. В Алтайском крае назвали индекс потребления за полгода

Ценовой индекс продовольственных товаров за полгода составил 4,5%, а непродовольственных — 100,9%. Динамика цен на различные услуги составила за 6 месяцев также 100,9%.
На языке статистики, индекс потребительских цен — это ценовые изменения за определенный период времени и один из показателей инфляции.
«Когда говорят об инфляции, обычно имеют в виду индекс потребительских цен (ИПЦ), который измеряет изменение во времени стоимости набора продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством (т.е. стоимости „потребительской корзины“). Выбор ИПЦ в качестве основного индикатора инфляции связан с его ролью как важного показателя динамики стоимости жизни населения», — отмечается на сайте Банка России.
Впрочем, у российского потребителя давно укоренилось мнение, что официальная статистика и реальные цены в магазинах — это две большие разницы. И если хочешь получить реальную оценку ценовых колебаний, то показатель Росстата нужно умножить хотя бы на два.
Кстати, жители Алтайского края могут самостоятельно сравнить цены по отчетам статистиков со стоимостью товаров в магазинах. К примеру, к 29 июня средние потребительские цены на продукты в магазинах, по данным Алтайкрайстата, сложились так:
- Говядина — 321,7 рубля за 1 кг
- Свинина — 258,8 рубля за 1 кг
- Баранина — 412,9 рубля за 1 кг
- Сосиски/сардельки — 334 рубля за 1 кг
- Колбаса полукопченая — 427 рублей за 1 кг
- Масло сливочное — 492,6 рублей за 1 кг
- Масло подсолнечное — 91,23 рубля за 1 кг
- Молоко (2,5−3,2% жирности) — 53,37 рубля за 1 литр
- Сметана — 158,4 рубля за 1 кг
- Творог — 360,9 рубля за 1 кг
- Сыры твердые и мягкие, сычужные — 508,5 рублей за 1 кг
- Мука пшеничная — 29,5 рублей за 1 кг
- Яйцо куриное, 10 штук — 45,3 рублей
- Сахар-песок — 34,9 рублей за 1 кг
- Соль пищевая — 9,2 рублей за 1 кг