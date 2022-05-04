Центр сертификации и стандартизации во Владивостоке

Продукция, выпускаемая и импортируемая на территорию Таможенного Союза (ТС), подлежит подтверждению соответствия. Процедура требуется для предотвращения появления на рынках товара с низкими качественными характеристиками. Различные нормативные акты регулируют порядок проведения оценочных мероприятий.

Реализация изделий без необходимых разрешительных документов — административное правонарушение. При выявлении такого факта на предпринимателя будут наложены штрафные санкции. В отдельных случаях предусмотрен вывод товара из оборота и приостановка деятельности компании на срок до 90 суток (по решению суда). Оформить все требуемые документы можно самостоятельно или с помощью экспертов.

Нормативная база

На территории ТС действует большое количество нормативных актов, устанавливающих порядок проведения оценочных мероприятий:

технические регламенты;

ПП № 982 ( с сентября 2022 будет заменен на ПП № 2425);

с сентября 2022 будет заменен на ПП № 2425); ФЗ № 123;

Решение КТС № 299.

Каждый акт содержит перечень подконтрольных товаров и нюансы подтверждения соответствия. В зависимости от типа товара, области применения, возраста потребителя и иных факторов, оформляются следующие документы:

Декларация соответствия. Сертификат соответствия. Свидетельство государственной регистрации ( СГР) с последующим декларированием. СГР.

Декларация и сертификат могут быть зарегистрированы в национальной системе РФ и системе технического регулирования.

Дополнительно на территории России может потребоваться:

регистрационное удостоверение — выдается на изделия для медицинской помощи;

озоновое заключение — требуется на установки для охлаждения , средства в аэрозольных баллончиках и т.д.;

средства в аэрозольных баллончиках и т.д.; нотификация — оформляется на оборудование , содержащее шифровальные элементы;

содержащее шифровальные элементы; декларация Минсвязи — выдается на товары , поименованные в ФЗ № 126;

поименованные в ФЗ № 126; сертификат происхождения — оформляется на продукцию , перемещаемую через границу. Документ позволяет получить льготы при таможенной очистке;

перемещаемую через границу. Документ позволяет получить льготы при таможенной очистке; паспорт безопасности химического вещества и т.д.

При организации производства предприниматель должен разработать технические условия. Это необходимо в ситуациях, когда характеристики выпускаемого товара не попадают под действующие государственные стандарты или требуемого ГОСТа не существует.

Самостоятельно разобраться какую документацию следует оформить в отношении продукции достаточно сложно. Чтобы не попасть под штрафные санкции рекомендуется обратиться к практикующим специалистам.

Добровольная сертификация

Для получения дополнительных преимуществ предприниматели оформляют добровольные сертификаты на товары и услуги. Инициативная документация дает ряд преимуществ:

Расширение рынков сбыта. Повышение инвестиционной привлекательности. Получение повышенных шансов на победу и т.д.

Добровольный сертификат можно получить только после прохождения обязательных процедур.

Также можно пройти сертификацию системы менеджмента качества (СМК). Это еще один инструмент для повышения качества выпускаемого продукта, оптимизации управления. Важно отметить, что в некоторых ситуациях сертификация СМК обязательна. Например, документ потребуется при оформлении декларации с максимальным сроком на косметику и отдельные виды продовольствия.

Порядок оформления

Алгоритм оформления большинства разрешительных документов схож. Предприниматель заполняет заявку и готовит пакет необходимых бумаг. Затем организуется отбор образцов с дальнейшим прохождением испытаний в лабораторных условиях. В ходе исследований проводится полный комплекс проверок. Если полученные результаты соответствуют установленным, регистрируется разрешительный документ. В противном случае получить разрешительный документ не удастся.

Важно! Для регистрации декларации заявителю потребуется усиленная электронная подпись.

После оценки продукция маркируется знаком обращения. Также на этикетку наносится вся информация необходимая для потребителя, а именно состав, сроки годности, размер, условия хранения, данные о производителе и т.д.

Проведение испытаний — важная и неотъемлемая часть оценочных мероприятий. Перечень необходимых тестирований определяется нормативным актом, под который попадает изделие. Отдельные виды тестирования носят разрушительный характер, т. е. изделие теряет эксплуатационные характеристики.

Для начала оценки заявитель должен подготовить пакет бумаг:

нормативную документацию на выпускаемый товар ( ГОСТ или технические условия);

ГОСТ или технические условия); договор уполномоченного лица или контракт на поставку ( на импорт);

на импорт); товаросопроводительную документацию: паспорт , руководства по эксплуатации , макет этикетки и т.д.

Точный список требуемых бумаг зависит от типа продукции, вида оформляемого разрешительного документа и т.д.

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Номер решения об аккредитации: А-8928 (9165-ГУ)