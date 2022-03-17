17 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Цепочки поставок сахара в розницу начали проверять антимонопольщики

По поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочки поставок сахара в розничные магазины, чтобы не допустить задержки отгрузок. Об этом сообщили в пресс-центре ФАС.

Сахар.
Сахар.
CC0

Ведомство проверяет не только производителей сахара и ритейлеров, но и посредников. Данные о выявленных нарушениях ведомство пообещало передавать прокурорам.

«Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — говорится в релизе.

ФАС напомнила участникам рынка — недопустимо необоснованно завышать цены и создавать искусственный дефицит, пишет «Интерфакс».

Ассоциация «Русбренд» пожаловалась в ФАС, что некоторые сахарные заводы стали предлагать клиентам платить за сахар долларами, производя расчет в рублях по курсу на дату отгрузки, сообщили 17 марта «Известия». «Русбренд» попросила ФАС разобраться в ситуации и принять меры.

Ранее Мишустин запретил вывоз сахара и зерновых из России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость