Цепочки поставок сахара в розницу начали проверять антимонопольщики

По поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочки поставок сахара в розничные магазины, чтобы не допустить задержки отгрузок. Об этом сообщили в пресс-центре ФАС .

Ведомство проверяет не только производителей сахара и ритейлеров, но и посредников. Данные о выявленных нарушениях ведомство пообещало передавать прокурорам.

«Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — говорится в релизе.

ФАС напомнила участникам рынка — недопустимо необоснованно завышать цены и создавать искусственный дефицит, пишет «Интерфакс».

Ассоциация «Русбренд» пожаловалась в ФАС, что некоторые сахарные заводы стали предлагать клиентам платить за сахар долларами, производя расчет в рублях по курсу на дату отгрузки, сообщили 17 марта «Известия». «Русбренд» попросила ФАС разобраться в ситуации и принять меры.

Ранее Мишустин запретил вывоз сахара и зерновых из России.