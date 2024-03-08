У россиян возникли проблемы с оплатой алкоголя и сигарет по карте

Подобные сбои также происходили в мае 2022 года, что связывали с майскими праздниками, напоминает Газета.Ru.
Предположения о том, что это связано со сбоем в работе Единой государственной автоматизированной системы учета (ЕГАИС), являются ложными, и она работает без ограничений, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что на бутылках с алкоголем могут появиться "страшные" картинки. Введение подобной меры рассматривают в российском Минздраве.
На бутылках с алкоголем могут появиться такие же устрашающие иллюстрации, как и на сигаретах.
В Минздраве заявили, что потребление алкоголя создает больше социальных проблем, чем потребление табака. Поэтому на этикетках могут появиться самые разнообразные иллюстрации.
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