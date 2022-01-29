29 января
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Потребитель

Узнавать хозяина по форме ушей будут AirPods

Компания Apple запатентовала новую технологию, которая позволяет наушникам AirPods опознавать своего владельца, сообщает AppleInsider.

Apple.
Apple.
СС0

В наушники будет добавлена функция голосового воспроизведения сообщений, поступивших на iPhone. Чтобы узнать, кто именно использует наушники, Apple разработала способ идентификации владельца по форме ушей.

Для этого на AirPods будет подан ультразвуковой сигнал от iPhone. По уникальному эху, которое будет создаваться в ухе человека, наушники «узнают» владельца.

Также в патенте Apple описан и второй способ определения владельца. Согласно ему, наушники будут сопряжены с iPhone и Apple Watch, пишет Газета.Ru. Все устройства будут считывать движения пользователя, а затем сравнивать их на предмет схожести.

Новая функция будет представлена не только в новых моделях аксессуара, а также в уже выпущенных — она станет доступна после обновления программного обеспечения (ПО).

Ранее срочно обновить iPhone призвала компания Apple.

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