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В Армении закрыли последнюю телепрограмму на русском языке

Телевизионная программа «Что? Где? Когда?» в Армении будет выходить на местном, а не на русском языке. Больше проектов на русском языке в эфире армянского телевидения не осталось, сообщает ТАСС.

"Что? Где? Когда? - Третья игра зимней серии"
"Что? Где? Когда? - Третья игра зимней серии"
Скриншот с канала "Первый канал" в youtube.com

И.о. министра образования и науки Араик Арутюнян сообщил, что не раз критиковал организаторов за то, что они проводят игру на русском языке.

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