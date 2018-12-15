В Армении закрыли последнюю телепрограмму на русском языке

И.о. министра образования и науки Араик Арутюнян сообщил, что не раз критиковал организаторов за то, что они проводят игру на русском языке.
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Телевизионная программа «Что? Где? Когда?» в Армении будет выходить на местном, а не на русском языке. Больше проектов на русском языке в эфире армянского телевидения не осталось, сообщает ТАСС.
И.о. министра образования и науки Араик Арутюнян сообщил, что не раз критиковал организаторов за то, что они проводят игру на русском языке.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter