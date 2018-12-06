В Барнауле коммунальщики пригнали к дому неплательщика тяжелую технику, чтобы выбить долг в 6 тысяч рублей

Как рассказали в компании, обычно абоненты расплачиваются после телефонного или письменного сообщения о долге, который превышает два месяца. Именно после этого срока коммунальщики имеют право отключать должника, но предварительно им надо предупредить человека об этой мере воздействия.
Иногда попадаются особо стойкие должники. Тогда к ним присылают бригаду с тяжелой техникой для отключения от водоснабжения. Потребитель с улицы Пригородной был из таких. Увидев у своих ворот грузовик и экскаватор, он в течение получаса нашел деньги.