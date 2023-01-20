Изменения внутреннего автомобильного рынка способствовали выходу на него крупных игроков азиатского автопрома. В частности, китайских гигантов, таких как CHERY. Не обошла эта тенденция стороной и Алтайский край. Группа компаний Автоцентра АНТ начала новый 2023 год с открытия — дилерского центра CHERY. Давайте знакомиться!

Что такое Chery?

CHERY — один из ведущих брендов в автомобильной промышленности Китая, сумевший завоевать поклонников во всем мире. Автомобили CHERY ассоциируются с инновационным дизайном и доступной ценой.

Chery Automobile Company создана в 1997 году в Китае. Компания экспортирует автомобили в более чем 80 стран и регионов, имеет 10 заводов за пределами Китая, более 1500 зарубежных дилерских и сервисных центров.

CHERY — не просто автогигант, за ним стоит мощь всей государственной машины КНР. Акционерами при создании Chery Automobile Company выступили пять государственных холдингов, 90% акций принадлежат государству и по сей день.

В Барнауле открылся новый Дилерский центр CHERY- Автоцентр АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. В Барнауле открылся новый Дилерский центр CHERY- Автоцентр АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. В Барнауле открылся новый Дилерский центр CHERY- Автоцентр АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. В Барнауле открылся новый Дилерский центр CHERY- Автоцентр АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. В Барнауле открылся новый Дилерский центр CHERY- Автоцентр АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. В Барнауле открылся новый Дилерский центр CHERY- Автоцентр АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. В Барнауле открылся новый Дилерский центр CHERY- Автоцентр АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. В Барнауле открылся новый Дилерский центр CHERY- Автоцентр АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Автомобильный бренд CHERY стремительно покоряет российский рынок и вошел в топ-5 по продажам в 2022-м году.

CHERY стала самым популярным китайский брендом в 2022 году Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России», одержав победу в трёх номинациях:

Самый популярный китайский бренд — CHERY

Новинки весны-лета 2022 — TIGGO 8 PRO MAX

Прорыв года — АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»

В 2022 г. кроссоверы CHERY — TIGGO 7 PRO и TIGGO 8 PRO также стали победителями премии «Внедорожник года — 2022».

Все автомобили CHERY имеют высокое качество сборки, стильный внешний вид, обладают отличными ходовыми свойствами. Они отвечают не только отечественным стандартам безопасности C-NCAP*, но и европейским стандартам E-NCAP*.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС заявил: «Уверен, что благодаря самостоятельной совершенной производственной цепочке, научно-исследовательскому потенциалу, производственным мощностям, повышенному качеству продукции и растущему влиянию брендов китайские автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка».

Почему CHERY пользуется высоким спросом?

Дизайнерские решения автомобилей Chery подчеркивают стремительность и скорость: хищные линии и обводы, дневные ходовые огни в форме акульих плавников. Это автомобили с роскошными технологичными сиденьями, с электрическими регулировками, с памятью настроек и множеством прочих мелочей, из которых складывается максимальный комфорт премиального уровня.

Модельный ряд CHERY весьма широк. Все автомобили CHERY отличаются инновационными решениями, как, например, кроссовер TIGGO 4 PRO, в котором есть такие прогрессивные технологии как управление жестами, интеллектуальный климат-контроль, проекция логотипа при открывании дверей, а также зеркальный 3Д дизайн задних фонарей, эффектные 17-дюймовые литые диски с красными суппортами подчеркивают спортивный стиль и динамику автомобиля этого автомобиля. Стильный интерьер, цветной 8 сенсорный экран климат-контроля, высококачественные материалы отделки, акцентные детали на элементах интерьера и многое другое, создают ощущение автомобиля премиального сегмента по доступной цене.

TIGGO 4 PRO является одним из лучших компактных-кросссоверов в своем классе с привлекательной ценой от 1 709 900 руб.

В кроссовере TIGGO 7 PRO вам будет обеспечен комфорт бизнес-класса: 6 подушек безопасности, 10 систем активной безопасности, включая ABS, EBD, HDC, Autohold и другие функции, обеспечивающие уверенный контроль в движении и всестороннюю защиту. TIGGO 7 PRO с ценой от 2 189 900 руб. удивит своими умными и передовыми технологиями, такими как: автоматический бесключевой доступ в салон, дистанционный запуск двигателя, бесконтактное открытие двери багажника, восьмидюймовый экраном мультимедиа диагональю 10,25 дюйма, изображения HD-камер кругового обзора и многое другое.

Предложение , от которого невозможно отказаться!

Показателем высокого качества автомобилей CHERY является рекордный для России срок гарантии — 7 лет или 200 000 км на TIGGO 8 PRO и 5 лет или 150 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше на остальные модели.

У CHERY два собственных склада запчастей в России, что означает отсутствие проблем с поставками запчастей и материалов для технического обслуживания в нынешней ситуации.

В Барнауле открылся новый Дилерский центр CHERY- Автоцентр АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. В Барнауле открылся новый Дилерский центр CHERY- Автоцентр АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. В Барнауле открылся новый Дилерский центр CHERY- Автоцентр АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. В Барнауле открылся новый Дилерский центр CHERY- Автоцентр АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Автоцентр АНТ приглашает познакомиться с автомобилями CHERY, записаться на тест-драйв, рассчитать покупку в рассрочку на максимально выгодных условиях (30 месяцев под 0% без первоначального взноса **) и стать первыми покупателями CHERY в новом дилерском центре в Алтайском крае. Только до конца января действуют рекордные выгоды до 800 000 рублей и комплект зимних шин в подарок.

А также приглашаем всех владельцев CHERY на сервисное обслуживание в проверенный временем сервис Автоцентра АНТ.

Ваш надежный партнер Автоцентр АНТ уверенно заявляет: «Автомобили CHERY получат заслуженное признание и любовь и у автолюбителей Алтайского края. Добро пожаловать в мир CHERY!»

Автоцентр АНТ — официальный дилер CHERY в Алтайском крае.

Павловский тракт, 249Е (рядом с ТЦ МОСКВА)

+73852230050

chery-ant22.ru

vk.com/chery_ant22

t.me/chery_ant22

ok.ru/group/70000001276878

* C-NCAP (кит. яз.车评价规文) — китайская программа оценки безопасности автомобилей.

Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme, с англ. — «Европейская программа оценки новых автомобилей») — европейский комитет по проведению независимых краш-тестов авто с оценкой активной безопасности и пассивной безопасности.