В Барнауле пассажиры смогут рассчитываться виртуальными транспортными картами

В Барнауле разработали новый способ оплаты проезда в общественном транспорте, сообщается на сайте мэрии.

Виртуальная транспортная карта должна стать незаменимым помощником в оплате проезда.



Отмечается, что карту можно будет выпустить онлайн, установив при этом приложение «Центртранс» и привязав карту к смартфону.

Благодаря этому не нужно будет приобретать пластиковую карту. Также не нее можно будет записать все неперсональные тарифные планы.

На данный момент проходит тестирование нововведений. Для пользователей мобильного приложения «Центртранс» они станут доступны в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Барнауле появилось приложение для транспортных карт.