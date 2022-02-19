В 9 раз вырос спрос на резиновые сапоги и галоши для женщин

Спрос на женские резиновые сапоги и галоши в первые недели февраля вырос в 9 раз по сравнению с тем же периодом 2021 года. Мужские товары в той же категории интересовали покупателей в 2,5 раза чаще.
Также россияне начали активно заказывать аксессуары для обуви, защищающие от слякоти.
В топе — резиновые водонепроницаемые чехлы для обуви, которые защищают от воды и грязи и легко очищаются. Такие модели одинаково популярны среди мужской, женской и детской обуви.
Ранее россияне бросились покупать товары для путешествий на поезде.