11 марта
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Потребитель

В России предложили маркировать презервативы и салфетки

Такой эксперимент решили провести с 1 сентября 2024-го по 31 августа 2025 года.

Контрацепция
Контрацепция
pxhere.com

Расширить перечень медицинских изделий, подлежащих в России обязательной маркировке предложил Минпромторг РФ. Такой документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сроки эксперимента обозначили с 1 сентября 2024 года до 31 августа 2025 года.

Отметили, что в список будут включены средства контрацепции, медицинские маски, имплантаты, инкубаторы для новорожденных, аппаратуру для терапии и искусственного дыхания, шприцы, пробирки и салфетки.

Ранее сообщалось, что алтайские таможенники пресекли ввоз немаркированной Coca-Cola.

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