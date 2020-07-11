Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июля 22°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель

В здания железнодорожных вокзалов в Алтайском крае не будут пускать без масок

В железнодорожных вокзалах в Барнауле, Бийске, Кулунде, Алейске, Славгороде, Камне-на-Оби, Заринске и Рубцовске вход без маски теперь запрещен. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Железнодорожный вокзал Барнаула, пенсионерка.
Железнодорожный вокзал Барнаула, пенсионерка.
altapress.ru

Такое решение было принято в связи с изменениями в указе губернатора Виктора Томенко. Напомним, речь идет об ужесточении масочного режима в крае.

«Для удобства пассажиров на входах в зданиях данных железнодорожных вокзалов будет организована продажа индивидуальных средств защиты», — сообщают в РЖД.

Людям без масок также не будут продавать проездные билеты в уличных железнодорожных кассах и кассах вокзала на пригородные поезда и поезда дальнего следования.

Пассажиров просят внимательно планировать свои поездки и не забывать брать с собой индивидуальные средства защиты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость