В здания железнодорожных вокзалов в Алтайском крае не будут пускать без масок

В железнодорожных вокзалах в Барнауле, Бийске, Кулунде, Алейске, Славгороде, Камне-на-Оби, Заринске и Рубцовске вход без маски теперь запрещен. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Такое решение было принято в связи с изменениями в указе губернатора Виктора Томенко. Напомним, речь идет об ужесточении масочного режима в крае.

«Для удобства пассажиров на входах в зданиях данных железнодорожных вокзалов будет организована продажа индивидуальных средств защиты», — сообщают в РЖД.

Людям без масок также не будут продавать проездные билеты в уличных железнодорожных кассах и кассах вокзала на пригородные поезда и поезда дальнего следования.

Пассажиров просят внимательно планировать свои поездки и не забывать брать с собой индивидуальные средства защиты.