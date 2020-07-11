В здания железнодорожных вокзалов в Алтайском крае не будут пускать без масок

Такое решение было принято в связи с изменениями в указе губернатора Виктора Томенко. Напомним, речь идет об ужесточении масочного режима в крае.
«Для удобства пассажиров на входах в зданиях данных железнодорожных вокзалов будет организована продажа индивидуальных средств защиты», — сообщают в РЖД.
Людям без масок также не будут продавать проездные билеты в уличных железнодорожных кассах и кассах вокзала на пригородные поезда и поезда дальнего следования.
Пассажиров просят внимательно планировать свои поездки и не забывать брать с собой индивидуальные средства защиты.