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24 сентября
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Потребитель

«Налей пивасик»: алкогольные предпочтения россиян кардинально изменились

Потребление водки в России постепенно снижается, а пива — наоборот, растет. За последние 8 лет они поменялись местами в рейтинге предпочтений россиян. Об этом сообщает агентство FinExpertiza, которое проанализировала данные Росалкогольрегулирования.

Тост.
Тост.
pixabay.com

По данным агентства, в 2018 году россияне выпили 7,9 млрд литров пива, 954 млн литров винодельческой продукции, 833 млн литров водки и ликероводочных изделий, 169 млн литров шампанского и игристых вин, а также 115 млн литров коньячных напитков.

Эксперты также составили рейтинг самых предпочитаемых россиянами алкогольных напитков на основе показателя «чистый спирт», то есть они вычислили его содержание исходя из крепости напитка. И оказалось, что в «абсолютном алкоголе» в стране выпили 391 млн литров пива и 332 млн литров водки.

Агентство приводит данные, что в 2010 году наши сограждане смогли потребить более 630 млн литров водки и 496 млн. литров пива. Сейчас предпочтения граждан кардинально изменились.

В агентстве также отмечают, что больше всего потребление алкогольной продукции упало в Сибири. В Алтайском крае — на 34,7%, в Тыве — на 74,8%, в Хакасии — на 52,7%, в Томской области — на 43,3%, в Республике Алтай — на 36,4%, в Кемеровской области — на 32,5%, в Красноярском крае — на 31,8%.

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