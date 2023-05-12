Wildberries принял строгое решение, которое коснется всех клиентов

Оно относится к функции пунктов выдачи.

Теперь вводятся строгие правила по возврату товара, полученного в пункте выдачи. Ранее покупатели при получении товара платили за него деньги лишь после примерки. Или рассмотрев изделие хорошо, пишет samaraonline24.ru.

Однако в ближайшие дни в маркетплейсе решили вынести запрет на это.

Возможность примерки останется, но после примерки возврат будет только платным.

Ранее хозяйка Wildberries на фоне скандалов сделала важное заявление.

Между тем сотрудники Wildberries готовили коллективный иск к маркетплейсу. Он - по переквалификации договоров гражданско-правового характера (ГПХ) в трудовые.

Сотрудники таким образом решили покончить с переработками.

Часть людей в маркетплейсе работает по договору ГПХ, хотя у них есть жесткий график, фиксированная зарплата, место работы, форма, штрафы.

Стоит напомнить, что по договору ГПХ у людей нет графика, не может быть штрафов, да и закрепленное место работы тоже должно отсутствовать. Хотя по факту в Wildberries все не так.

Ранее Wildberries и Ozon внесли серьезные изменения для всех россиян.