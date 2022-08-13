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Сколько омских предпринимателей осуществляют продажи через Wildberries?

По словам Татьяны Бакальчук, в настоящее время 4 тыс. представителей омского бизнеса реализуют продукцию на этой площадке. Это втрое больше, чем в прошлом году. Их продажи выросли до 2,4 млрд рублей за первое полугодие 2022-го.

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Наибольшие обороты — в категориях одежды, товаров для дома, продукции для красоты и ухода, украшений и бижутерии, домашнего текстиля.