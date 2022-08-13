13 августа
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Потребитель

Wildberries расширяет «границы». Крупный логоцентр построят в Омской области — что об этом известно

Wildberries оборудует логистический центр в Омской области, площадью 100 тыс. кв. м. Его строительство начнется в 2023 году. Что известно о новом логоцентре — в нашем материале.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru
1
О соглашении

Губернатор Омской области Александр Бурков и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение об открытии нового центра 11 августа.

2
Зачем Wildberries новый логоцентр?

Планируется, что открытие нового центра ускорит доставку заказов для покупателей Омской области и ближайших регионов. Также жителям региона выделят 5 тыс. рабочих мест.

3
Почему будут строить именно в Омской области?

Александр Бурков прокомментировал РИА Новости свое решение открыть логоцентр в этом регионе:

«У нас развитая инфраструктура города-миллионника, статус стратегической приграничной территории и широкие возможности для выхода на рынки центральноазиатских стран. Омск часто называют воротами в Азию, и это подкрепляют данные о нашем внешнеторговом обороте, который растет с каждым годом. Предлагаемый компанией Wildberries объем инвестиций и план по созданию новых рабочих мест — значительный вклад в экономику региона», — сказал он.

4
Сколько омских предпринимателей осуществляют продажи через Wildberries?

По словам Татьяны Бакальчук, в настоящее время 4 тыс. представителей омского бизнеса реализуют продукцию на этой площадке. Это втрое больше, чем в прошлом году. Их продажи выросли до 2,4 млрд рублей за первое полугодие 2022-го.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
Wildberries.ru

Наибольшие обороты — в категориях одежды, товаров для дома, продукции для красоты и ухода, украшений и бижутерии, домашнего текстиля.

5
Где еще компания открыла логоцентры?

В 2022 году компания открыла семь логистических центров — в Новосибирской, Липецкой, Саратовской областях, Ставропольском крае, Удмуртии и Северной Осетии, а также в Чебоксарах, Астрахани и Барнауле.

Ранее сообщалось, что самый крупный из новых сортировочных центров площадью в 5,5 тыс. кв. м. находится в Барнауле.

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