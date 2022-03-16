Wildberries начал внутреннее расследование сбоя в работе сайта и приложений. Информация для потребителей

Технические специалисты Wildberries устранили более 90% ошибок в работе мобильных приложений и сайта, сообщила компания.

В ближайшее время будут исправлены оставшиеся технические неполадки, пообещала она, пишет «Интерфакс».

По данным ресурса Downdetector, которые приводит Wildberries, количество ошибок в работе приложений и сайта к утру 16 марта снизилось в 16 раз по сравнению с 14 марта.

Самые частые проблемы, на которые жаловались пользователи — отслеживание заказа (60%), работа приложения (29%) и сайта (11%).

Расследование

Компания запустила внутреннее расследование инцидента от 14 марта, который повлек за собой появление ошибок в работе мобильных приложений и сайта, говорится в сообщении онлайн-ритейлера.

По результатам расследования материалы будут переданы в правоохранительные органы. Компания также проинформировала об инциденте представителей регулирующих органов.

Срок возврата

Wildberries также сообщил, что срок возврата товаров надлежащего качества через пункты выдачи или курьерскую службу был продлен, автоматически был увеличен срок хранения товаров в пунктах выдачи заказов.

Получение заказов возможно как по кодам, так и с предъявлением удостоверяющего личность документа.

В мобильных приложениях на сайте wildberries.ru покупателям доступен основной функционал по оформлению и оплате заказов, отображению текущего статуса заказа и код для получения заказа.

Пункты выдачи заказов продолжают работать в стандартном режиме.

Домыслы

Кроме того, онлайн-ритейлер заявил, что комментарии об уничтожении IT-инфраструктуры и потере бэкенда в компании являются «домыслами диванных аналитиков».

IT-инфраструктура не пострадала, у компании есть все необходимые данные для восстановления ее полной работоспособности, персональные и финансовые данные пользователей надежно защищены, заверил Wildberries.

Глобальный сбой

Глобальный сбой в работе интернет-магазина произошел 14 марта. Он затронул жителей российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург, Барнаул, Екатеринбург. Большинство пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения.

Юзеры также отмечали проблемы с отслеживанием заказа и загрузкой веб-сайта.

15 марта вновь произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Почти половина сообщивших о проблемах пользователей (46%) пожаловались на неполадки в работе приложения. Еще 43% столкнулись с трудностями при отслеживании заказа. У 11% юзеров наблюдались проблемы с работой веб-сайта.

О компании

Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии и Турции.