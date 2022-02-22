Яндекс Практикум приглашает на митап и хакатон по маркетингу в Барнауле

Маркетинг в современных реалиях — это больше, чем реализация имиджевых креативов, шире, чем охваты, глубже, чем воронка продаж. Как сделать так, чтобы маркетинг приносил пользу бизнесу? Что важно для аудитории бренда, зачем строить имидж, как пользоваться аналитикой, замерять бизнес-эффективность и как целостно связать все эти направления?

Предлагаем обсудить это на Практикум Выходных, которые впервые приезжают в Барнаул!

Участие бесплатное, количество мест ограничено, необходима регистрация. (16+)