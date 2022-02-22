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Яндекс Практикум приглашает на митап и хакатон по маркетингу в Барнауле

Маркетинг в современных реалиях — это больше, чем реализация имиджевых креативов, шире, чем охваты, глубже, чем воронка продаж. Как сделать так, чтобы маркетинг приносил пользу бизнесу? Что важно для аудитории бренда, зачем строить имидж, как пользоваться аналитикой, замерять бизнес-эффективность и как целостно связать все эти направления?

Предлагаем обсудить это на Практикум Выходных, которые впервые приезжают в Барнаул!

Участие бесплатное, количество мест ограничено, необходима регистрация. (16+)

Иллюстрация предоставлена организатором.
1
Что ждет?

Встреча профессионалов, живые дискуссии, хакатон с реальным бизнес-кейсом под менторством экспертов из Яндекс Практикума — о самом важном и полезном.

2
Спикеры
3
Программа
Иллюстрация предоставлена организатором.
4
Партнер

Представительство фонда Старшие братья Старшие Сестры в Барнауле


5
Когда?

26 февраля, с 11:30 и на весь день.

6
Где?

Пространство издательства «АлтаПресс», улица Короленко, 107.

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