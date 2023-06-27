27 июня
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Юбилейный трехсотый офис Альфа-банка в стране открылся в Рубцовске

В Рубцовске открылся юбилейный трехсотый офис Альфа-Банка в стране.

В Рубцовске открылся юбилейный трехсотый офис Альфа-Банка в стране.
В Рубцовске открылся юбилейный трехсотый офис Альфа-Банка в стране.
Фото предоставлено Альфабанком.

Phygital-офис расположен в центре города по адресу пр-т Ленина, 46. Офис не похож на классическое отделение банка и сочетает в себе цифровые и физические каналы. Его пространство организовано в свободной планировке, в котором каждая деталь продумана до мелочей.

Здесь клиенты могут отдохнуть в удобных мягких креслах за круглыми столиками. А профессиональные сотрудники готовы помочь решить любые финансовые вопросы. В офисе нет стоек, стационарных компьютеров и проводов, а также рекламных плакатов и листовок. О том, что это Альфа-Банк, напоминает только вывеска над входом и значки на стильных костюмах сотрудников.

В Рубцовске открылся юбилейный трехсотый офис Альфа-Банка в стране.
В Рубцовске открылся юбилейный трехсотый офис Альфа-Банка в стране.
Фото предоставлено Альфабанком.
В Рубцовске открылся юбилейный трехсотый офис Альфа-Банка в стране.
В Рубцовске открылся юбилейный трехсотый офис Альфа-Банка в стране.
Фото предоставлено Альфабанком.
В Рубцовске открылся юбилейный трехсотый офис Альфа-Банка в стране.
В Рубцовске открылся юбилейный трехсотый офис Альфа-Банка в стране.
Фото предоставлено Альфабанком.

Мы ждем всех в новом современном офисе, в котором органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Традиционно для жителей города доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с супер-кэшбэком и легендарная кредитная карта. Для предпринимателей у нас всегда гибкие тарифы и индивидуальные кредитные предложения, — рассказала Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае.

Phygital-офис позиционирует себя как банк новых возможностей.

В Рубцовске открылся юбилейный трехсотый офис Альфа-Банка в стране.
В Рубцовске открылся юбилейный трехсотый офис Альфа-Банка в стране.
Фото предоставлено Альфабанком.

Офис совмещает в себе цифровые форматы и физическое присутствие. Мы понимаем, что клиентам важно простое человеческое общение, иногда им нужно получить очную консультацию, особенно если речь идёт о накоплениях, инвестициях и финансах. По нашим стандартам время ожидания в очереди составляет не более 10 минут. Время обслуживания клиента сокращается и за счёт отказа от использования бумаги. Никто ничего не печатает, все документы есть в приложении. Впрочем, если без бумажного варианта вам слишком непривычно — по вашей просьбе все нужные документы, конечно, предоставят в классическом варианте, — пояснила Марина Малышева, директор розничного бизнеса Альфа-Банка в Алтайском крае.

Также в новом офисе банка будет круглосуточно работать банкомат. Теперь снять или внести наличные клиенту станет намного удобнее.

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