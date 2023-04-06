6 апреля
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Потребитель

За первый квартал сибиряки списали более 1,4 миллиарда бонусов СберСпасибо

Программа СберСпасибо становится популярнее у сибиряков — за первый квартал 2023-го года клиенты Сбера списали на товары и услуги свыше 1,4 млрд бонусов. Для сравнения, по итогам первого квартала прошлого года, эта сумма была на 400 миллионов меньше.

Выбор товаров.
Выбор товаров.
Фото: freepik, автор rawpixel.com.

Сибиряки потратили больше всего бонусов в категории «Маркетплейсы и универсамы» — сумма списания превысила 217 миллионов бонусов СберСпасибо. В Алтайском крае чаще всего бонусы тратили на оплату покупок в категории «Аптеки и оптика», где общая сумма списаний превысила 27 млн рублей. Новосибирцы больше всего потратили на продукты, а жители Кузбасса, Томской области, Республик Алтай и Хакасия — на одежду и обувь.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

СберСпасибо сегодня — программа лояльности, которая дает нашим клиентам привилегии в получении выгоды и, что намного важнее, возможность экономить. Например, один из наших клиентов в первом квартале единовременно списал в СберМегаМаркете более 270 тысяч накопленных бонусов, не потратив на свои покупки средства со своего счета. Клиенты Сбера могут таким способом оплачивать покупки, коммунальные услуги, конвертировать в рубли — мы регулярно работаем над специальными предложениями и возможностями, увеличивая перечень компаний-партнеров.

Ознакомиться со всеми возможностями бонусной программы, узнать свой уровень привилегий и перечень компаний-партнеров можно на официальном сайте.

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