Запрет на продажу и запуск фейерверков ввели в российском регионе

Это пока касается Курской области.

Это связано с необходимостью обеспечить спокойствие и безопасность жителей региона, считает губернатор области Роман Старовойт.

Дело в том, что в области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, власти направляют все силы на то, чтобы предотвратить совершение террористических актов в регионе, напоминает bfm.ru.

Геополитическая обстановка вносит свои коррективы в празднование Нового года. В отличие от других регионов, в Барнауле праздничные мероприятия не отменили. Но городские власти отказались от праздничного фейерверка.