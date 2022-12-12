12 декабря
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Потребитель

Запрет на продажу и запуск фейерверков ввели в российском регионе

До конца января запрещены продажа и запуск фейерверков, передает ТАСС.

Салют.
Салют.
СС0

Это пока касается Курской области.

Это связано с необходимостью обеспечить спокойствие и безопасность жителей региона, считает губернатор области Роман Старовойт.

Дело в том, что в области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, власти направляют все силы на то, чтобы предотвратить совершение террористических актов в регионе, напоминает bfm.ru.

Геополитическая обстановка вносит свои коррективы в празднование Нового года. В отличие от других регионов, в Барнауле праздничные мероприятия не отменили. Но городские власти отказались от праздничного фейерверка.

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