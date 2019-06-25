Житель Алтая хотел сэкономить на обналичке, но потерял 50 тысяч рублей на интернет-переводе

Житель Алтайского края пытался добиться в суде от Сбербанка возврата более 50 тыс рублей. Чтобы сэкономить на снятии наличных, он попытался перевести эту сумму со своей кредитной карты на дебетовую карту дочери через особый сервис. Но деньги перевелись неизвестному лицу. Однако суд, подробно рассмотрев движение денег, не усмотрел в действиях банка нарушений.

Хотел сэкономить

У жителя Ельцовского района был кредит в Сбербанке. Были ли у него трудности с его погашением или нет, неясно. Ясно, что он решил погасить первый кредит вторым — с помощью своей же кредитной карты MasterCard Standard.

Вопрос: как это сделать? Если снимать наличные в банкомате — придется заплатить комиссию 3%. А денег жалко. Он стал искать способ, как бы перевести их на дебетовую карту дочери, чтобы снять наличные без процентов.

Между тем, перевод денег с кредитки на другую карту в Сбербанке на тот момент предусмотрен не был — такие переводы запрещены и блокируются, сказал на суде, прошедшем в июне, представитель банка. И об этом, собственно, клиента предупредили в памятке держателя карты.

Но мужчина вместе с дочерью нашел выход: популярный в интернете сервис card2card. С его помощью можно легко и, как утверждают его создатели, совершенно безопасно «стягивать» деньги с одной карты на другую.

Однако после того, как держатель кредитки воспользовался этим сервисом, он лишился и этих денег — судя по материалам дела, из-за ошибки.

Трудности перевода

На суде подробно рассмотрели весь путь денег и действия мужчины и его дочери. Все циферки набирала дочь, отец находился рядом, сказал он на суде.

Для начала она зашла в сервис card2card, предоставленный банком «Открытие». Набрала номер карты отца и, соответственно, номер своей карты. Ввела пароль, который пришел в смс-ке.

Телефон. СМС. СС0

Затем с кредитки отца списали 50 тыс. рублей, удержав комиссию за перевод: 750 рублей. При этом, если бы он получал наличные в банкомате, заплатил бы 1,5 тыс.

Но на карту дочери деньги так и не пришли. В результате мужчине теперь приходится гасить и первый кредит, и карточный — 50 тыс. рублей плюс 750.

Суд не нашел нарушений

Мужчина дважды обращался в Сбербанк — требовал вернуть на карту 50 750 рублей. Банк в ситуацию вник. Но пришел к выводу: нет для этого оснований — деньги были списаны правильно. Ведь именно по распоряжению владельца карты их переправили в банк, обслуживающий сервис card2card.

Из пояснения представителя Сбербанка:

Операции по кредитным картам, совершенные с использованием сервиса card2card, проходят как торговые операции. Банк не может обладать данными о деталях данной операции, денежные средства перечисляются на данную площадку, дальнейшая информация по их движению в банке отсутствует, комиссия за это Сбербанком не начисляется.

В банке «Открытие», который обслуживает сервис, мужчине сначала ответили: деньги вернули в Сбербанк. А уже на суде пояснили: с кредитки Сбербанка их перечислили на карту «Тинькофф Банка», принадлежащую, увы, не дочери, а постороннему человеку.

Владелец карты Сбербанка полагал: в этом нет его вины. В суде он вновь потребовал от этого кредитного учреждения вернуть ему деньги и учесть все, что он уже погасил по карточному кредиту.

Но Ельцовский районный суд ему отказал, не найдя в действиях Сбербанка никаких нарушений. Решение суд вынес 7 июня, сведения об обжаловании пока не опубликованы.

Деньги. Банковская карта. открытые источники ( CC0)

Как вернуть деньги

На суде не исследовали, по чьей вине деньги ушли постороннему человеку — очевидно лишь, что перевод ошибочный.

Между тем, сайт «Тинькофф Банка» рекомендует в случае ошибочного перевода обращаться именно в банк получателя. Правда, сначала эксперт советует взять справку о совершенной операции в своем банке (а в данном случае в операции участвовали две кредитных организации). И уже с этой справкой идти в службу поддержки банка, получившего платеж.

Если же банк-получатель откажется вернуть деньги, можно попробовать сделать это в принудительном порядке — написать заявление в полицию или обратиться в суд.