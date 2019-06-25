Житель Алтая хотел сэкономить на обналичке, но потерял 50 тысяч рублей на интернет-переводе

Хотел сэкономить
У жителя Ельцовского района был кредит в Сбербанке. Были ли у него трудности с его погашением или нет, неясно. Ясно, что он решил погасить первый кредит вторым — с помощью своей же кредитной карты MasterCard Standard.
Вопрос: как это сделать? Если снимать наличные в банкомате — придется заплатить комиссию 3%. А денег жалко. Он стал искать способ, как бы перевести их на дебетовую карту дочери, чтобы снять наличные без процентов.
Между тем, перевод денег с кредитки на другую карту в Сбербанке на тот момент предусмотрен не был — такие переводы запрещены и блокируются, сказал на суде, прошедшем в июне, представитель банка. И об этом, собственно, клиента предупредили в памятке держателя карты.
Но мужчина вместе с дочерью нашел выход: популярный в интернете сервис card2card. С его помощью можно легко и, как утверждают его создатели, совершенно безопасно «стягивать» деньги с одной карты на другую.
Однако после того, как держатель кредитки воспользовался этим сервисом, он лишился и этих денег — судя по материалам дела, из-за ошибки.
Трудности перевода
На суде подробно рассмотрели весь путь денег и действия мужчины и его дочери. Все циферки набирала дочь, отец находился рядом, сказал он на суде.
Для начала она зашла в сервис card2card, предоставленный банком «Открытие». Набрала номер карты отца и, соответственно, номер своей карты. Ввела пароль, который пришел в смс-ке.
Затем с кредитки отца списали 50 тыс. рублей, удержав комиссию за перевод: 750 рублей. При этом, если бы он получал наличные в банкомате, заплатил бы 1,5 тыс.
Но на карту дочери деньги так и не пришли. В результате мужчине теперь приходится гасить и первый кредит, и карточный — 50 тыс. рублей плюс 750.
Суд не нашел нарушений
Мужчина дважды обращался в Сбербанк — требовал вернуть на карту 50 750 рублей. Банк в ситуацию вник. Но пришел к выводу: нет для этого оснований — деньги были списаны правильно. Ведь именно по распоряжению владельца карты их переправили в банк, обслуживающий сервис card2card.
Из пояснения представителя Сбербанка:
Операции по кредитным картам, совершенные с использованием сервиса card2card, проходят как торговые операции. Банк не может обладать данными о деталях данной операции, денежные средства перечисляются на данную площадку, дальнейшая информация по их движению в банке отсутствует, комиссия за это Сбербанком не начисляется.
В банке «Открытие», который обслуживает сервис, мужчине сначала ответили: деньги вернули в Сбербанк. А уже на суде пояснили: с кредитки Сбербанка их перечислили на карту «Тинькофф Банка», принадлежащую, увы, не дочери, а постороннему человеку.
Владелец карты Сбербанка полагал: в этом нет его вины. В суде он вновь потребовал от этого кредитного учреждения вернуть ему деньги и учесть все, что он уже погасил по карточному кредиту.
Но Ельцовский районный суд ему отказал, не найдя в действиях Сбербанка никаких нарушений. Решение суд вынес 7 июня, сведения об обжаловании пока не опубликованы.
Как вернуть деньги
На суде не исследовали, по чьей вине деньги ушли постороннему человеку — очевидно лишь, что перевод ошибочный.
Между тем, сайт «Тинькофф Банка» рекомендует в случае ошибочного перевода обращаться именно в банк получателя. Правда, сначала эксперт советует взять справку о совершенной операции в своем банке (а в данном случае в операции участвовали две кредитных организации). И уже с этой справкой идти в службу поддержки банка, получившего платеж.
Если же банк-получатель откажется вернуть деньги, можно попробовать сделать это в принудительном порядке — написать заявление в полицию или обратиться в суд.
«На этом этапе лучше заручиться поддержкой юриста, чтобы все сделать правильно и не потерять время. Сверху можно взыскать неустойку и компенсации», — сказала Мишель Коржова, финансовый консультант «Тинькофф банка».