26 февраля
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Потребитель

Жителей Бийска поразил размер куриных яиц

Куриные яйца и цены на них стали самой обсуждаемой темой конца 2023 года.

Яйца.
Яйца.
Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Как сообщает "Бийский рабочий" споры о ценах и размере яиц продолжаются до сих пор.

Так жительница Бийска пожаловалась на размер яиц, купленных в магазине. Женщина отметила, что усомнилась куриные ли это яйца или перепелиные, уж слишком маленького они размера.

Она сравнила их размер со спичечным коробком.

Как отметили в источнике, по всей видимости, яйца были третьей категории, они в два раза меньше своих братьев другой категории.

Ранее сообщалось, что на Алтае появятся продукты из молока не только швейцарских коз, но и испанских овец.

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