Жительница Алтая отсудила у двух больниц деньги за смерть матери из-за неправильного лечения

Передавали из больницы в больницу
Пожилая мама бийчанки обратилась в больницу в октябре 2016 года. Ей назначили лечение, но через неделю ей стало плохо. 10 октября ее экстренно доставили в Бийскую ЦРБ, а оттуда, по согласованию с начальником медчасти, в Центральную горбольницу Бийска.
Ее осмотрел врач-терапевт, направивший ее в терапевтическое отделения больницы. Но 13 октября ее в предсмертном состоянии вновь доставили Бийскую ЦРБ. Там она скончалась.
Дочь женщины подала иск к двум больницам, в которых лечили, но не смогли вылечить ее мать.
«Не тот диагноз»
От них она потребовала компенсацию морального вреда (по 1,5 млн рублей с каждой больницы), возместить ей расходы на погребение (60 тыс.) и судебные издержки (27 тыс.).
Она заявила, что матери был поставлен ошибочный диагноз, а причиной ее смерти стало острое отравление противотуберкулезным препаратом «изониазид».
В деле фигурировали две экспертизы. Обе подтвердили нарушения в ходе лечения. Но в принципиальных вопросах выводы экспертов все же были разные.
Препарат с последствиями
Алтайские эксперты сказали, что препарат «назначили пациентке в терапевтической дозировке, и его концентрация в теле не была летальной и не могла привести к смерти».
При этом пациентке правильно и в полном объеме назначили диагностические мероприятия и консультацию врача-фтизиатра. Выставленный предварительный диагноз не противоречил рентгенологической картине, правильно назначены лабораторные исследования, рекомендовано начать противотуберкулезное лечение.
А вот в комиссии негосударственных нештатных экспертов (Санкт-Петербург) пришли к выводу, что препарат назначили в дозировке, превышающей максимальную суточную — с учетом веса и возраста пациентки. Похожий вывод бы еще у одного эксперта.
Презумпция вины
Судья пояснил, что по данной категории дел установлена презумпция вины — то есть больница должна доказать, что она не виновна в трагических последствиях. Но представители лечебных учреждений, по мнению суда, убедительных доказательств своей невиновности не представили.
В итоге судьи пришли к выводу, что больницы должны выплатить компенсацию, но размер ее уменьшили: каждое медучреждение должно заплатить ей по 290 тыс. рублей.