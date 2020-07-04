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Жительница Алтая отсудила у двух больниц деньги за смерть матери из-за неправильного лечения

Алтайский краевой суд вынес решение в пользу жительницы Бийска, которая требовала от двух больницы выплатить ей компенсацию из-за неправильного лечения и смерти матери.

Лечение. Медицина.
Лечение. Медицина.
Pixabay.com

Передавали из больницы в больницу

Пожилая мама бийчанки обратилась в больницу в октябре 2016 года. Ей назначили лечение, но через неделю ей стало плохо. 10 октября ее экстренно доставили в Бийскую ЦРБ, а оттуда, по согласованию с начальником медчасти, в Центральную горбольницу Бийска.

Ее осмотрел врач-терапевт, направивший ее в терапевтическое отделения больницы. Но 13 октября ее в предсмертном состоянии вновь доставили Бийскую ЦРБ. Там она скончалась.

Дочь женщины подала иск к двум больницам, в которых лечили, но не смогли вылечить ее мать.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

«Не тот диагноз»

От них она потребовала компенсацию морального вреда (по 1,5 млн рублей с каждой больницы), возместить ей расходы на погребение (60 тыс.) и судебные издержки (27 тыс.).

Она заявила, что матери был поставлен ошибочный диагноз, а причиной ее смерти стало острое отравление противотуберкулезным препаратом «изониазид».

В деле фигурировали две экспертизы. Обе подтвердили нарушения в ходе лечения. Но в принципиальных вопросах выводы экспертов все же были разные.

Химическая экспертиза, колбы.
Химическая экспертиза, колбы.

Препарат с последствиями

Алтайские эксперты сказали, что препарат «назначили пациентке в терапевтической дозировке, и его концентрация в теле не была летальной и не могла привести к смерти».

При этом пациентке правильно и в полном объеме назначили диагностические мероприятия и консультацию врача-фтизиатра. Выставленный предварительный диагноз не противоречил рентгенологической картине, правильно назначены лабораторные исследования, рекомендовано начать противотуберкулезное лечение.

А вот в комиссии негосударственных нештатных экспертов (Санкт-Петербург) пришли к выводу, что препарат назначили в дозировке, превышающей максимальную суточную — с учетом веса и возраста пациентки. Похожий вывод бы еще у одного эксперта.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Презумпция вины

Судья пояснил, что по данной категории дел установлена презумпция вины — то есть больница должна доказать, что она не виновна в трагических последствиях. Но представители лечебных учреждений, по мнению суда, убедительных доказательств своей невиновности не представили.

В итоге судьи пришли к выводу, что больницы должны выплатить компенсацию, но размер ее уменьшили: каждое медучреждение должно заплатить ей по 290 тыс. рублей.

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