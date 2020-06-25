«После операции жизнь стала кошмаром». Жительница Алтайского края требует от больницы 3 млн рублей

«До „лечения“ я была крепкой и активной женщиной. После — моя жизнь превратилась в кошмар. Боль, стыд, страх за свою жизнь я испытываю с того дня, когда мне неверно поставили диагноз и сделали ненужную операцию». Эти горькие строчки жительница Ярового написала в исковом заявлении. От ответчика — местной больницы — она требует 3 млн рублей. Но представители медучреждения утверждают: помощь оказана адекватно.

Рассмотрение иска началось в Яровском суде 22 мая. A ltapress.ru стали известны подробности этой непростой истории.

«Грубые нарушения в тактике»

Она почувствовала себя плохо вечером 7 августа 2018 года. Так плохо, что вызвала «скорую». «Резкие боли внизу живота, слабость, тошнота», — напишут потом в истории ее болезни.

Скорая доставила женщину в больницу, а в Яровом она единственная: «Медсанчасть № 128» (входит в систему Федерального медико-биологического агентства — ФМБА).

Дежурный врач приглашает к пациентке гинеколога (ее лечащего врача), заподозрив болезнь, так сказать, «по женской части».

И уже гинеколог совершает действия, которые авторитетные эксперты ФМБА, проводившие служебное расследование этого случая, оценят как «грубые нарушения в тактике диагностики и лечения» (копии их рецензий есть в редакции).

Скорая помощь. Дмитрий Кудрявцев

Диагноз под вопросом

Женщина рассказывает: перед тем, как поставить диагноз, ей не сделали ни УЗИ, ни рентген. Не пригласили к ней хирурга. Хотя все это (и консультация хирурга, и обследование) — обязательно при «остром животе».

Между тем, это, как позже напишут эксперты, позволило бы «более обоснованно поставить диагноз».

«В больнице объяснили, что УЗИ делать было некому. Но ведь рядом, всего в 8 километрах, Славгород, межрайонная больница, и там есть все», — говорит она.

Тем не менее доктор-гинеколог ставит диагноз, осмотрев больную: перекрут кисты яичника (сначала под вопросом, а затем и без него). И принимает решение об экстренной операции.

Больница , операция. CC0

Малоинформативная процедура

В иске, который женщина предоставила редакции, она подробно описывает, с чего началось ее оперативное лечение. Сначала гинеколог проводит пункцию брюшной полости.

В материалах служебного расследования этой процедуре уделено много внимания, и ясно почему: эксперты предполагают, что именно в это время здоровью пациентки нанесли серьезный ущерб.

Пункция брюшной полости — диагностическая, но малоинформативная хирургическая манипуляция, объяснила Валерия Архипова, заведующая гинекологическим отделением медицинского биофизического центра ФМБА, врач высшей категории.

Больница. Операция. Дмитрий Лямзин.

Хуже того, эта процедура «имеет грозные осложнения в виде ранения смежных органов» и была противопоказана пациентке.

Тем не менее врач «Медсанчасти № 128» эту процедуру проводит. «Меня проткнули практически наживую, без общего наркоза», — вспоминает бывшая пациентка.

Показания не были очевидными

По словам Архиповой, изучившей электронную историю болезни, результаты пункции должны были подсказать гинекологу: торопиться с операцией не нужно, пациентка нуждается в дообследовании.

Однако врач решает: надо резать. Ассистентом на операцию приглашают хирурга поликлинического отделения медсанчасти Н. — человека, в квалификации которого пациентка сейчас пытается разобраться.

Съезд специалистов УЗИ в Барнауле. Олег Богданов

«Этот доктор не был сотрудником хирургического отделения, его не включили в график дежурств, он с 1 августа вел прием в поликлинике. Он не осмотрел меня ни перед операцией, ни после нее. Не составил протокол своей части операции. Мы даже не понимаем, имел ли он право работать в здравоохранении в России и делать мне операцию 7 августа», — недоумевает женщина.

Разрезали и поняли ошибку

Согласитесь, сомнений в том, вправе ли хирург брать в руки скальпель, у пациента в принципе быть не должно. Ну как не верить, что медучреждение гарантирует уровень квалификации своих докторов? Тем более, если это хирург — не дерматолог все же, от чьих ошибок не умирают.

Но сомнения женщины никто за два года так и не смог развеять.

Хирург Н. получил образование в Таджикистане, объясняет она. И когда уже после всех операций, в октябре 2018-го, Росздравнадзор запросил у больницы сертификат, дающий ему право 7 августа лечить людей в России, та этого не сделала.

При этом пациентку вскрыли, заглянули внутрь и констатировали: первоначальный диагноз — ошибка. Гинекологической патологии нет. Но продолжили операцию с участием хирурга Н.

Медицина. Больница. Операция. СС0

«Удалить хоть что-нибудь»

По словам женщины, разрезав ее, доктора решили, что проблема в спайках кишечника и их надо разъединить. Заслуженный врач, профессор АГМУ Валентина Гурьева, тоже изучившая этот случай как рецензент, пишет, что перед операцией тоже было необходимо обследование. Но его и на сей раз не сделали.

«Операцию мне провели без показаний и диагноза. Для удаления спаек показаний не было, диагноз „кишечная непроходимость“ мне никто не поставил… Видимо, раз уж разрезали, а искомого не нашли, решили хоть что-то удалить», — с горечью предполагает пациентка.

Она также подчеркивает, что не давала согласие ни эту операцию. А дальше едва не произошла настоящая трагедия.

Медицина. Лечение. pixabay.com

Организм взывает о помощи

Все описанные события происходили поздно вечером 7 августа. Первые два дня после операции пациентка чувствует себя терпимо, состояние удовлетворительное.

Но к вечеру 9-го к ней в палату срочно вызывают и. о. заведующего хирургическим отделением — человека, который и спас ее в дальнейшем.

Она жалуется — ощущает дрожь во всем теле. У нее учащенный пульс. Повысилось давление. Врач делает назначения, но вскоре температура повышается до 38.

Организм буквально кричит: «Что-то не в порядке, помогите».

Медицина. Лечение. pixabay.com

Вторая операция неизбежна

Утром 10-го ей делают все анализы крови, УЗИ и рентген. Врач ставит диагноз: разлитой перитонит. Вторая операция неизбежна.

Теперь уже ее оперирует другой доктор, в квалификации которого нет сомнений: и.о. завотделения хирургии. Он и выявляет причины перитонита — повреждение кишки, из которого в брюшную полость поступает содержимое кишечника.

Как и когда произошло повреждение? Это результат вмешательства врачей или случайность?

Была на грани смерти

Приведем здесь мнения рецензентов ФМБА.

Медицина. Лечение. pixabay.com

Причиной перфорации могла быть или пункция, или необоснованное оперативное вмешательство, считает Валерия Архипова.

Другой авторитетный врач — руководитель центра хирургии и трансплантологии ФМБА Сергей Восканян — пришел к похожему выводу.

«Вероятнее всего, причиной перфорации кишки послужило выполнение пункции, сделанное при наличии абсолютных противопоказаний», — написал Сергей Восканян.

«Я была на грани смерти из-за прокола кишечника и вызванного этим вторичного перитонита», — утверждает женщина.

Жизнь превратилась в кошмар

После второй, уже спасительной, операции в Яровом пациентку отправляет в Барнаул, в краевую больницу, где вскоре делают третью операцию. А через несколько месяцев и четвертую.

Операционная в Краевой клинической больнице Мария Стрыгина

Не будем описывать подробности ее спасения — к тому, что сделали доктора после первой операции, нет претензий ни у рецензентов ФМБА, ни у самой пациентки.

«В краевой больнице врач сказал мне, чтобы я и мои близкие молились на хирурга (на тот момент — и.о. завотделением хирургии „Медсанчасти № 128“, сделавшего вторую операцию. — Прим. Altapress.ru), так как он спас меня, он фактически подарил мне вторую жизнь», — рассказывает пациентка.

Но ни один доктор пока не сумел вернуть ей здоровье, которое, как она считает, у нее отняли в день ее поступления в больницу. Часть ее жизненно важных органов после четырех операций едва функционирует. Из-за этого, по ее словам, «жизнь превратилась в кошмар».

Медицина. Лечение. pixabay.com

«До момента поступления в больницу я могла заниматься бегом, лыжами и другими видами спорта, вести полноценную семейную жизнь. После — я стала инвалидом», — объясняет она.

Уголовного состава нет

Если в поисковой строке Яндекса набрать слова «халатность врачей», поисковик выдаст больше 3 млн публикаций. Несмотря на контроль над медиками надзорных ведомств и страховщиков, тема больная. Во всех смыслах.

Правда, авторы статей часто смешивают в кучу все. И случаи, когда врач объективно не мог избежать ошибки — такое, увы, бывает. И промахи, связанные с недостатком знаний. И явное пренебрежение стандартами и пациентом — за это доктор несет уголовную ответственность.

В нашей истории полиция в возбуждении уголовного дела отказала. Но, наверное, нам важно другое: как само медучреждение ведет себя в подобных случаях? Провело ли оно «разбор полета»? Приложило ли все усилия, чтобы исправить ситуацию и не допустить повторения?

И, наконец, извлекла ли больница урок из проблемного случая, чтобы повысить качество медпомощи? Полагаю, всем пациентам больницы очень бы не хотелось в этом сомневаться.

Пытались наказать спасателя

Между тем, по данным пациентки, «Медсанчасть № 128» на досрочную переаттестацию (как рекомендовали в головном ведомстве) гинеколога не направила, хотя и привлекла ее к дисциплинарной ответственности.

При этом, как ни парадоксально, больница попыталась, кроме нее, наказать не хирурга, сделавшего 7 августа операцию без должного обследования и оформления, — а того, кто ее спас тремя днями позже. И чью работу эксперты оценили на отлично.

И тот был вынужден оспаривать в суде приказ о его наказании — к счастью, главврач все же его отменил, следует из решения суда.

Правосудие. Суд СС0

Обратилась в суд

А в 2020 году с иском к больнице обратился в суд Славгородский межрайонный прокурор, ближайшее заседание Яровского райсуда назначено на 14 июля. Не можем здесь не привести возражения главврача «Медсанчасти № 128» Валерия Сигарева, представленные им суду (они есть в редакции).

Неполный объем лабораторных и инструментальных обследований он объясняет отсутствием специалистов. Он утверждает, что экстренная помощь оказана в полном объеме.

Медицина. Лечение. pixabay.com

Пункция, по его словам, проведена для уточнения диагноза в соответствии с приказом Минздрава РФ. А повредить кишку можно было на любой стадии диагностических или оперативных манипуляций (по словам пациентки, на суде он настаивал, что кишка разорвалась сама собой).

«Халатности в действиях врачей не наблюдалось на всех этапах оказания медицинской помощи. Оперативное вмешательство было необходимо, учитывая непроходимость на фоне спаечой болезни», — объясняет главврач.

Обошлись без извинений

Надо отдать должное врачам Федерального медико-биологического агентства, проводившим расследование качества лечения в подведомственной ему «Медчанчасти № 128», — Валерии Архиповой и Сергею Восканяну (как следует из отзывов на сайте их клиник, они действующие врачи и регулярно сами проводят операции).

Медицинские светила из московских медцентров не отмахнулись от маленького человека из провинции, а добросовестно изучили все материалы и сделали выводы. Выводы жесткие.

Но честь мундира уважаемые доктора защищать не стали. И даже сами переслали женщине результаты своего расследования — без них о причинах своих бед она, скорее всего, никогда бы не узнала.

Более того, федеральное агентство принесло пациентке письменные извинения за «некачественное оказание медицинской помощи в подведомственной медицинской организации» (документ есть в редакции).

«Получив ответ из ФМБА, я устно обратилась к заместителю главврача „Медсанчасти № 128“, попросив его организовать мне лечение за счет больницы. Но получила отказ. Передо мной даже не извинились», — говорит женщина.

Правосудие. Суд. Молоток СС0

Рассчитываем , что суд разберется

В суде она просит от больницы возместить нанесенный ей моральный вред и взыскать в ее пользу 3 млн рублей.

Случай этот очень непростой. В медучреждении, по мнению экспертов, здоровью больной нанесли серьезный ущерб — но здесь же ее и вытащили с того света.

«Мы очень рассчитываем, что суд во всем разберется», — надеется она.

Яровое. Анна Зайкова , altapress.ru.

Что такое ФМБА