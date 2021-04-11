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Происшествия

Власти Алтайского края начали проверку данных о смерти 12-летней ученицы рубцовского лицея

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и региональный минобр отреагировали на сообщения о гибели 12-летней ученицы рубцовского лицея «Эрудит».

Подросток. Кеды.
Подросток. Кеды.
СС0

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, детский омбудсмен и чиновники минобразования в данный момент всю необходимую информацию. Сделаны запросы к руководству лицея и городскому управлению образования.

В понедельник, 12 апреля, Ольга Казанцева и представители минобра отправятся в Рубцовск.

О смерти 12-летней девочки стало известно из социальных сетей. Как сообщили в паблике «Инцидент Рубцовск», трагедия случилась еще 8 апреля. Отмечалось, что школьнице стало плохо после разговора с завучем о ролике в «ТикТоке».

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