Власти Алтайского края начали проверку данных о смерти 12-летней ученицы рубцовского лицея

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и региональный минобр отреагировали на сообщения о гибели 12-летней ученицы рубцовского лицея «Эрудит» .

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, детский омбудсмен и чиновники минобразования в данный момент всю необходимую информацию. Сделаны запросы к руководству лицея и городскому управлению образования.

В понедельник, 12 апреля, Ольга Казанцева и представители минобра отправятся в Рубцовск.

О смерти 12-летней девочки стало известно из социальных сетей. Как сообщили в паблике «Инцидент Рубцовск», трагедия случилась еще 8 апреля. Отмечалось, что школьнице стало плохо после разговора с завучем о ролике в «ТикТоке».