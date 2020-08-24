«У меня в кабинете хранятся фотографии утонувших детей». Правозащитник Ольга Казанцева о том, к чему приводит равнодушие взрослых

Иногда создается впечатление, что мы целенаправленно пожираем самих себя. Убийства, изнасилования, пожары, аварии — в крае громкие преступления происходят почти каждый день. Но всегда с особой болью из смертельных сводок узнаешь о гибели детей. Таких случаев тоже очень много. О том, почему они происходят и когда взрослые начнут отвечать за свое преступное поведение перед детьми, издатель altapress.ru поговорил с Ольгой Казанцевой, уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае.

Просто страшные цифры

— Ольга Александровна , хотелось бы начать беседу с грустной статистики. Есть ли у вас данные , сколько детей погибло с начала 2020 года в Алтайском крае?

— По официальной статистике за 6 месяцев этого года от несчастных случаев погибли 29 детей. Это на два ребенка больше чем в 2019 году. Уменьшилось число суицидов детей, отравлений окисью углерода. А вот утонувших стало больше. За весь 2019 год утонули 11 детей, а за 2020 год на сегодняшний день в крае — уже 20. На неделе трагический случай произошел в Шипуновском районе, там девушка переплывала Чарыш.

— Страшные , на мой взгляд , цифры. О чем говорят они? Ведь ситуация выглядит парадоксальной: дети летом не учились , в период самоизоляции им рекомендовали оставаться дома , под присмотром родителей , бабушек и дедушек.

— Этот год конечно беспрецедентный: традиционные формы организованного отдыха не смогли быть запущены, пляжи открылись не так давно, а вот погодные условия наоборот располагали к проведению времени у воды.

Дети на пляже. Дмитрий Кудрявцев

— Вы часто выезжаете на место детской трагедии. Например , в тот же Рубцовск , где этим летом однажды утонули сразу три ребенка. Что вы там видите? С точки зрения профилактики несчастных случаев все ли было сделано правильно?

— При оценке ситуации на местах я ориентируюсь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения по предотвращению несчастных случаев. Есть меры краткосрочные, такие как информирование населения, усиление контроля за детьми. А есть меры, требующие длительных вложений. Например, наличие пляжа в населенном пункте, обучение детей плаванию, организованный досуг, обучение большого числа жителей умению делать сердечно-легочную реанимацию и т. д.

Что касается Рубцовска, то, конечно, ключевой проблемой является отсутствие пляжа. А все места, которые используются горожанами для отдыха — их 11 — отмечены, как запрещенные. Однако протоколов выписано не так много.

Получается разрешенных мест для купания в городе нет, запрещены все традиционные места. И тогда жители начинают самостоятельно искать альтернативны — возможно, рядом с домом. Отсюда все трагедии. Всегда надо помнить, что реки Алтая достаточно коварны — что Алей, что Ануй. Дно песчаное, вода мутная, там образуются ямы и воронки.

На берегу реки ищут утонувших детей. ГУ МЧС по Алтайскому краю.

— И всякий раз повторяется одно и то же — купались на мелководье , кто-то один попал в яму , его начали спасать…

— Да. Вспомните гибель трех подростков в селе Ануйское, там картина точно такая же. Переходили на другой берег, попали в воронку, один из ребят, находившихся на берегу начал спасать и погиб.

У меня в кабинете до сих пор хранятся фотографии утонувших детей. Выезды дают мне силы об этом говорить, убеждать, глубоко вникать. В этом году я предложила правительству края рассмотреть возможность подготовки государственной программы по обучению детей плаванию.

Поиски пропавших детей на реке Песчаная. altai-krai.sledcom.ru

Родительское разгильдяйство

— Кто , на ваш взгляд , чаще всего виноват в трагедии? Родители не досмотрели или стечение обстоятельств?

— Все по-разному. Бывает что родители виноваты, и тогда их привлекают к ответственности. За прошлый год было пять случаев причинения смерти по неосторожности. Оставили ребенка в машине, машина съехала в воду — ребенок утонул. Несмотря на то, что говорят, что это несчастный случай, я уверена, — этим можно и нужно было управлять.

Но нужно разделять несчастные случаи. Например, гибель детей в ДТП: за прошлый год в крае было 16 таких случаев, за 2018 — 21. Конечно, здесь многое ясно.

Как правило, причина гибели — управление машиной в нетрезвом виде, несоблюдение ПДД. В результате в возрасте до 16 лет у нас погибли 12 детей, из них 10 были пассажирами. Только подумайте, на каждого второго раненного ребенка наезд совершили на пешеходных переходах!

Пешеходный переход , зебра. altapress.ru

— Есть еще одна родительская безответственность — когда совсем малыши выпадают из окон.

— На выпадение из окон ответ такой же. Ну, заглушки на окна достаточно доступны! Если у вас дома маленький ребенок, надо просто купить их и установить! Кстати, сейчас вышел стандарт, по которому в новых домах данные устройства будут устанавливаться в обязательном порядке.

А еще у нас в крае происходят пожары и отравления угарным газом. Прежде всего в домах, где печь установлена фактически в комнате-кухне. И при преждевременном перекрытии заслонки доступ отравляющего газа в комнату идет прямой.

Вторая причина — старая электропроводка, которая не выдерживает напряжения от современных приборов.

Ольга Казанцева. Антон Федотов , altairegion22.ru

Есть ли вина чиновников?

— Выскажу сейчас свое мнение. При губернаторе Карлине гибель каждого ребенка в крае рассматривалась как ЧП , настоящая трагедия. И всегда был конкретный разбор полетов по ситуации. У меня создалось впечатление , что сейчас каждая гибель ребенка в семье воспринимается чиновниками буднично. Ну погиб и погиб. Или я не прав?

— Не правы. И сейчас гибель ребенка безусловно рассматривается как ЧП. Комиссией по делам несовершеннолетних Алтайского края утвержден соответствующий порядок реагирования на все факты чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних.

Все случаи рассматриваются на заседаниях муниципальных комиссий, о выявленных недостатках в профилактической деятельности и принятых решениях информируется аппарат краевой комиссии.

Наиболее резонансные случаи рассматриваются на аппаратных совещаниях под руководством губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко в правительстве края, по результатам принимаются решения.

Дети. открытые источники ( CC0)

— Ни разу не слышал , чтобы было принято решение о вынесенном наказании за безответственность…

— Для меня гибель каждого ребенка — это боль, я физически чувствую утрату. За шесть лет моей работы в этой должности у нас с ГУВД и МЧС выработался механизм оперативного оповещения. Мне на телефон диспетчер сообщает о чрезвычайных происшествиях с детьми для оперативного реагирования.

Практически каждый случай мы обсуждали с заместителем председателя правительства Алтайского края Ириной Викторовной Долговой (на момент интервью Ирина Долгова занимала пост зампреда краевого правительства, сейчас она его уже оставила — Прим. ред.), вырабатывали решения.

К примеру, по ситуации в Рубцовске стало понятно, что нужно больше альтернативных форм занятости. Я обратилась с просьбой организовать психологическое сопровождение семье, так как встречалась с опекуном, было видно ее страдание. И ребенок, который выжил в этой трагедии, также нуждается в помощи.

Ольга Казанцева , уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае. Фото из архива Ольги Казанцевой.

Буллинг по-каменски

— Еще одна важная тема — буллинг. Я имею в виду не только школьный буллинг , но и преследование слабого ребенка во дворах , на улице. Вы побывали на месте в Камне-на-Оби , где в этом году была самая громкая история. Расскажите , если можно , подробнее — что же там произошло и в чем причина такого поведения группы ребят , которые избивали школьников?

— В Камне-на-Оби подростки проявляли жестокость по отношению к своему ровеснику. Ребята, принимавшие участие в унижении, сами из семей с которыми проводилась профилактическая работа. Родителей двоих несовершеннолетних из одной семьи лишили родительских прав.

В унижении и избиении мальчика принимали участие четверо. Одному из которых сейчас всего 10 лет. Один ребенок снимал происходившее на телефон. Каменским судом удовлетворены иски в отношении троих несовершеннолетних. Один подросток был помещен в центр для несовершеннолетних преступников на 30 суток, но уже вернулся домой.

По двоим несовершеннолетним были приняты решения о помещении их в специальное закрытое учебное учреждение. В одном случае на год, в другом — на три года. Решения суда вступают в законную силу, дети находятся в Камне-на-Оби.

Подростки. unsplash.com

— А десятилетний?

— Самый младший участник происшествия по заявлению мамы помещен на три месяца в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Еще по одному случаю, по которому обращались ко мне родители, суд отказал в помещении ребенка в центр содержания несовершеннолетних преступников. В отношении него будет реализована межведомственная программа реабилитации. Второй участник этого инцидента помещен в учебное воспитательное учреждение закрытого типа на три года.

— Проблема буллинга характерна только для Алтайского края или это общероссийская история?

— Это мировая реальность и проблема. Недаром ей посвящены исследования, подготовлены рекомендации международных организаций, например ЮНИСЕФ. По международным данным в среднем до 10% детей встречаются с травлей.

Подростки. unsplash.com

У травли есть и личностные корни, связанные с особенностями характера детей, затевающих ее. Но управляемым механизмом является все-таки социальный. Это контроль со стороны взрослых норм и правил поведения, воспитание, разъяснения.

После случая в 101-м барнаульском лицее совместно с директором школы мы провели опрос всех педагогов. Выяснилось, что признаки прямой физической травли знают все учителя, а вот косвенную травлю уже отмечают единицы.

Но самое главное — у педагогов возникают вопросы «Как предупредить?», а если уж случилось, то что делать. Уверена, что такими компетенциями должны обладать все педагоги, начиная с института.

Предложение о повсеместном внедрении в образовательный процесс данной темы поддержала ректор Алтайского педагогического университета Ирина Лазаренко.

Подростки. Кеды. СС0

— Не кажется ли вам , что школа стала совсем равнодушной , оказывающей лишь образовательные услуги организацией? А почему исчезла функция воспитания? За нее не доплачивают?

— За последние несколько десятков лет воспитательного блока в школе стало меньше. Теперь всем стало понятно, что обучать нельзя, не формируя личность, не закладывая какие-то ценности.

Ребенок — это не коробочка, крышку которой можно открыть и упаковать туда знания с помощью новых технологий. Ребенок — личность, со своим миром, мотивами, ценностями, целями. Проблема недостатка в воспитательной работы стала видна и на федеральном уровне. По поручению президента страны классные руководители будут получать доплаты в сумме 5 тыс. рублей за эту работу.

— Мягко говоря , не слишком большая мотивация.

— И все-таки она уже есть. Ведь важно найти подход к ребенку, остановиться и просто поговорить с ним. У педагогов большой запрос на психологические знания, коммуникативные навыки. Да и в успешности освоения знаний и в результативности есть два ведущих фактора — это настойчивость (воля, время) и мотивация, желание.

Подростки. unsplash.com

Я уверена, что ресурс, который при повышении качества знаний детей используется не везде, это формирование мотивации ребенка. Она невозможна без эмпатии, понимания законов мотивации учебной деятельности. Дело здесь совсем не в деньгах.

Суицидов на пустом месте не бывает

— Вы серьезно занимаетесь проблемой суицидального поведения детей и подростков в Алтайском крае. Фактически , на мой взгляд , это отклонение от норм поведения , за которым стоит какая-то личная история подростка. Например , проблемы в школе , взаимоотношения с родителями , первая несчастная любовь и т.д. Какое место в этом ряду занимает влияние интернета и социальных сетей?

— Помните, несколько лет назад появилась информация о негативном влиянии так называемых «Групп смерти» и склонении детей к суициду. Тогда все были очень взволнованы этим. Говорили на собраниях, селекторах, проводили беседы с детьми. Чего точно удалось достичь, так это того, что все про «Группы смерти» узнали.

Однако, по последним данным Следственного Комитета РФ, фактов, подтверждающих доведение до самоубийства в «Группах смерти» не найдено. Об этом заявил экс-помощник руководителя СК РФ Игорь Комиссаров.

Кукла , дети. Открытые источники в Интернете ( СС0)

У нас в крае за последний год произошло несколько суицидов детей, были возбуждены 9 дел по статье «доведение до самоубийства». Однако фактов о негативном влиянии именно «групп смерти» не выявлено.

— Можно ли здесь заранее провести профилактическую работу? Как она должна быть выстроена , на ваш взгляд?

— В антивитальном поведении надо различать хронические и триггерные (пусковые) факторы.

Влиять на пусковые факторы практически невозможно, так как это разрыв отношений с другом или подругой, ссора с родителями и т.д. На самом деле — это то, что встречается в жизни каждого человека и каждого ребенка.

Другое дело, что одни справляются с трудностями, так как у них есть социальная поддержка, жизнеутверждающие личностные установки, а другие такой поддержки не находят.

Виктор Томенко и Ольга Казанцева. altapress.ru

Прежде всего, конечно, родителям надо быть внимательным к своим детям. Насторожить должны всякие отклонения от нормы: признаки нарушения режима сна и бодрствования («мало спит»), питания («мало ест», «много ест»), эмоционального фона («стал другим», «перепады настроения»).

И еще надо не бояться обращаться за помощью. В крае работают психоневрологический диспансер, кризисный центр для мужчин и женщин, центр ППМС помощи и другие помогающие организации.

Еще распространенная ошибка — когда родители пытаются все списать на лень ребенка. Соответственно, применяют силовые меры, чтобы привести его в рабочее состояние. С подростками надо вообще быть осторожными, с ними неприемлемо насилие в любых формах. Нужна деликатность, внимание, учет мнения. Да, это не соответствует представлению о воспитании многих родителей, но мир меняется, нам надо успевать за ним.

Я бы здесь затронула еще одну проблему — это повышение успешности ребенка в школе, целенаправленная поддержка по преодолению трудностей в учебе. С этим все сложно. Когда родителей вызывают в школу и просят принять меры, они часто находятся в затруднении. По исследованиям ВЦИОМ, наказывают детей чаще всего за неуспеваемость в школе.

Школа. Образование. открытые источники ( CC0)

Вспомните случай в Заринском районе: в замещающей многодетной семье также были сложности в учебе. Совместно с краевой рабочей группой по профилактике антивитального поведения мы постоянно рекомендуем школам вместо стратегии «Примите меры» применять стратегию «Давайте вместе их решать».

Хамство и унижение

— В заключении хотелось бы затронуть проблему детского домашнего насилия. Как часто к вам поступают такие сигналы? Чем вы можете помочь детям в такой ситуации?

— Сигналы, конечно, поступают. Однако надо понимать, что насилие вообще латентно, а домашнее — и подавно. Доказать факты насилия можно чаще всего при наличии физических повреждений, проведения судебно-медицинской экспертизы.

Но ведь насилие — это не только побои, вред здоровью, убийства. Насилие — это оскорбление, унижение, применение нецензурной брани и т.д.

Удар , кулак. СС0

Начало цепочки с травмированием детей в семье лежит в плоскости психологической. «Я — родитель и поэтому имею право кричать, сравнивать ребенка с домашними животными, показывать им свое возмущение нецензурной бранью».

Вот тут мы входим в двойные стандарты общества. Вроде бы, в воспитательных целях можно так делать, но несильно. Но на самом деле от унижения до пощечины, ремня и пинка — один шаг. И эту грань очень легко перейти, если родитель очень устал и не может себя контролировать, если есть соматическое заболевание. И, конечно, если родители выпивают.

В жизни достаточно просто сегодня — бьешь ребенка, через несколько десятков лет, когда взрослый будет требовать особого ухода, он на себе сможет почувствовать эту боль. Круг замкнется.

Хочется просто всем родителям напомнить, что детство — это короткий миг, который быстро пройдет. Сделайте так, чтобы ваши дети были счастливы. Это оздоровит все наше общество.

Отец и ребенок. СС0

Специальный вопрос

— Хватает ли вам сегодня полномочий , чтобы решать детские проблемы? Что вы вообще можете сделать , уж извините за такой прямой вопрос?

— После принятия закона действительно полномочий стало больше — это подготовка запросов и заключений, оспаривание действий должностных лиц в суде, различные обращения к должностным лицам органов государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления.

Например, в этом году после принятия постановления правительства Алтайского края об обеспечении детей с ограниченными возможностями здоровья горячим двухразовым питанием я увидела, что там упущены дети, получающие образование в надомном режиме.

Таких в крае — более 3 тысяч. В феврале я обратилась к губернатору, и было принято положительное решение. Изменения уже внесены.

Ольга Казанцева , уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае. Фото из архива Ольги Казанцевой.

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