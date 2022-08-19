«А я по любви хочу». Сибирячка нанесла 8 ножевых ранений мужчине за предложение руки и сердца

Жительницу Томской области обвиняют в нанесении тяжких ножевых ранений кавалеру, который позвал ее замуж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Утром в УМВД по Томской области поступило сообщение, что в больницу с множественными ножевыми ранениями поступил 44-летний местный житель. В тот же день полиция задержала на месте преступления 38-летнюю женщину.

Подозреваемая сразу созналась в содеянном.

По предварительной информации, потерпевший сделал томичке предложение руки и сердца. Однако она отвергла его. Жених не захотел сдаваться и, собравшись с мыслями, снова позвал любимую замуж.

Но женщина набросилась на кавалера с ножом и нанесла ему не менее восьми ударов в область головы и спины.

Ранее подозреваемую уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Женщину заключили под стражу.