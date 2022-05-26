Две учительницы подрались с выпускницей на последнем звонке

Информация о драке появилась в соцсетях.
41-летняя жительница Дуная обратилась с заявлением, что две женщины нанесли травмы ее 17-летней дочери. Об этом изданию рассказали в местной полиции.
«Позже в полицию поступили встречные заявления на противоправные действия несовершеннолетней от гражданок 36 и 35 лет, работников местного образовательного учреждения», — уточнила заместитель начальника пресс-службы краевого управления МВД Екатерина Хабарова.
Отмечается, что сейчас по факту инцидента проводят проверку. Предположительно между педагогами и школьницами вспыхнул конфликт, который перерос в драку.
Накануне стало известно, что 10-летний школьник случайно застрелил знакомого из отцовского ружья.