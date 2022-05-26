Две учительницы подрались с выпускницей на последнем звонке

Две учительницы подрались с несовершеннолетней на последнем звонке. Конфликт произошел в поселке Дунай (Приморский край), сообщает РИА Новости . В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняют.

Информация о драке появилась в соцсетях.

41-летняя жительница Дуная обратилась с заявлением, что две женщины нанесли травмы ее 17-летней дочери. Об этом изданию рассказали в местной полиции.

«Позже в полицию поступили встречные заявления на противоправные действия несовершеннолетней от гражданок 36 и 35 лет, работников местного образовательного учреждения», — уточнила заместитель начальника пресс-службы краевого управления МВД Екатерина Хабарова.

Отмечается, что сейчас по факту инцидента проводят проверку. Предположительно между педагогами и школьницами вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

Накануне стало известно, что 10-летний школьник случайно застрелил знакомого из отцовского ружья.