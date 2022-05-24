Свинокоплекс подозревают в отравлении притоков Оби

Депутат Алексей Астафьев объяснил, что Амба протекает через Колыванский район. Рядом почти нет крупных заводов. Доходы у жителей небольшие, поэтому ценится рыбалка.
Но в нынешних условиях она невозможна.
«Жительница района рассказала, что шла через мостик из дома на работу и заметила следы слива отходов. Вода была темного цвета, стоял неприятный запах. Я потом выезжал на место, прозрачность воды там 2−4 сантиметра», — отметил Астафьев.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Известиям», что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
По имеющимся данным, место загрязнения находится на земельном участке с кадастровым номером 54:10:028210:5116. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, с июля 2018 года он находится в собственности у АО «Кудряшовское».