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Происшествия

Свинокоплекс подозревают в отравлении притоков Оби

Несколько озер в Новосибирской области и река Амба переживают экологическую катастрофу, передают «Известия». На берега выбросило мертвую рыбу, а вода окрасилась в бурый цвет. Отдает запахом навоза. Местные жители и депутаты подозревают, что к этому может быть причастен крупнейший в регионе свинокоплекс.

Свинья.
Свинья.
СС0

Депутат Алексей Астафьев объяснил, что Амба протекает через Колыванский район. Рядом почти нет крупных заводов. Доходы у жителей небольшие, поэтому ценится рыбалка.

Но в нынешних условиях она невозможна.

«Жительница района рассказала, что шла через мостик из дома на работу и заметила следы слива отходов. Вода была темного цвета, стоял неприятный запах. Я потом выезжал на место, прозрачность воды там 2−4 сантиметра», — отметил Астафьев.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Известиям», что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По имеющимся данным, место загрязнения находится на земельном участке с кадастровым номером 54:10:028210:5116. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, с июля 2018 года он находится в собственности у АО «Кудряшовское».

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