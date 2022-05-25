Перестанут существовать строения, находящиеся на следующих адресах: улица Лермонтова, 36, улица Смирнова, 3, улица Карла Маркса, 66, проезд Канатный, 55, улица Никитина, 129, улица Карагандинская, 11, улица Главная, 6, улица Северо-Западная, 9.
Снос проводят по краевой программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда». Всего в 2022 году при условии полного расселения ликвидируют порядка 40 аварийных домов.
В Барнауле снесут восемь ветхих домов
altairegion22.ru
11 зданий в этом году уже снесли.
Напомним, в Барнауле начали разбирать здание Речного вокзала. 27 мая его снесут окончательно.