Восемь ветхих домой разберут в Барнауле, сообщает пресс-служба краевого правительства. Работы уже ведутся.

В Барнауле снесут восемь ветхих домов

Перестанут существовать строения, находящиеся на следующих адресах: улица Лермонтова, 36, улица Смирнова, 3, улица Карла Маркса, 66, проезд Канатный, 55, улица Никитина, 129, улица Карагандинская, 11, улица Главная, 6, улица Северо-Западная, 9.

Снос проводят по краевой программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда». Всего в 2022 году при условии полного расселения ликвидируют порядка 40 аварийных домов.

В Барнауле снесут восемь ветхих домов altairegion22.ru

11 зданий в этом году уже снесли.

Напомним, в Барнауле начали разбирать здание Речного вокзала. 27 мая его снесут окончательно.