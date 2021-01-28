Адвокаты Рамиля Шамсутдинова опротестовали приговор

Защита Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, подала апелляционную жалобу на приговор, сообщает lenta.ru. Адвокат уверен, что приговор излишне суров — при том, что присяжные признали Шамсутдинова заслуживающим снисхождения

«Сегодня мы подали жалобу, в которой отмечаем, что приговор Второго восточного военного суда считаем несправедливым, так как он излишне суровый, — объяснил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев, — По сути, назначенное наказание — почти такое, какое просило Гособвинение: 24,5 года лишения свободы. При том, что присяжные признали Рамиля Шамсутдинова заслуживающим снисхождения. Суд же избрал максимально возможный срок, не проявив должного в этих условиях милосердия».

Равиль Тугушев также уточнил, что на данный момент других апелляционных жалоб по этому делу в суд не поступало.

21 января суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 годам строгого режима за расстрел сослуживцев в войсковой части в Забайкалье. Также он обязан выплатить родственникам потерпевших компенсацию: суммарно 9,8 миллиона рублей. Государственный обвинитель требовал лишить Шамсутдинова свободы на 25 лет.

Расправа над сослуживцами произошла 25 октября 2019 года. Погибли восемь человек, среди жертв оказались трое уроженцев Алтайского края. В ходе суда защите удалось убедить присяжных, что преступление было совершено из-за дедовщины и издевательств в войсковой части. Сам Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования.