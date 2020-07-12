Альпинисты прокомментировали выводы Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова на перевале

Тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев оценил версию Генпрокуратуры о гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале, пишет РБК.

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.

Накануне Генпрокуратура сообщила, что туристы погибли из-за схода лавины. В ведомстве заявили, что группа из-за плохой видимости не смогла найти оставленную палатку. Попытавшись вернуться в лагерь, туристы насмерть замерзли — температура на перевале составляла 40−45 градусов ниже нуля. Киселев отметил, эта версия является самой логичной.

«Лавина — это наиболее вероятный расклад того, что случилось», — сказал Киселев.

Он назвал правдоподобной информацию о том, что туристы не смогли найти свою палатку, хотя отошли от нее не так далеко. Киселев объяснил, что ночью в условиях плохой видимости без GPS-приборов действительно сложно что-либо рассмотреть. Также, по словам альпиниста, группа Дятлова допустила ошибку, решив заночевать на лавиноопасном склоне, пишет ura.ru.

Но Заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн не согласен с версией Генпрокуратуры. По его словам, выводы ведомства не являются достоверными.

60 лет назад не было точных данных относительно температуры воздуха, скорости ветра и видимости, пояснил эксперт. Гофштейн считает, что версию Генпрокуратуры можно рассматривать лишь как одну из причин гибели туристов.

Ранее руководитель Фонда имени Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что не согласен с заявлением ведомства. По его словам, Генпрокуратура не может выдвигать официальных версий как минимум потому, что дело не было вновь открыто.

Засекреченное дело

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

На одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась прокуратура.