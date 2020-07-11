Генпрокуратура объявила причину гибели группы Дятлова

«Все телесные повреждения характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавину», — рассказал ТАСС заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
Проверка по делу группы Дятлова началась в феврале 2019 года. Выдвигались разные версии — люди могли погибнуть от урагана, лавины или из-за схода снежных плит.
Напомним, что в 1959 году при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института: пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.
Судмедэкспертиза определила, что большинство погибших замерзли. Но у некоторых были зафиксированы серьезные травмы.
Поэтому исследователи этой темы выдвигали самые разные версии случившегося: обрушение снега, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.