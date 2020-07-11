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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели группы Дятлова

Проверка Генпрокуратуры показала, что туристы группы Дятлова погибли в 1959 году от лавины.

Гибель на перевале Дятлова.
Гибель на перевале Дятлова.
commons.wikimedia.org

«Все телесные повреждения характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавину», — рассказал ТАСС заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

Проверка по делу группы Дятлова началась в феврале 2019 года. Выдвигались разные версии — люди могли погибнуть от урагана, лавины или из-за схода снежных плит.

Напомним, что в 1959 году при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института: пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Судмедэкспертиза определила, что большинство погибших замерзли. Но у некоторых были зафиксированы серьезные травмы.

Поэтому исследователи этой темы выдвигали самые разные версии случившегося: обрушение снега, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.

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