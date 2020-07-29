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Происшествия

Алтайские боксеры «открестились» от главного персонажа драки на Старом базаре в Барнауле

Федерация бокса Алтайского края прокомментировала в своем Instagram нападение во время пьяной драки спортсмена на барнаульца, погибшего после удара в голову.

Драка на Старом базаре в Барнауле.
Драка на Старом базаре в Барнауле.
кадр из видео.

Напомним, инцидент произошел ночью 27 июля в районе Старого базара. Барнаулец хотел разнять драку, когда один из участников конфликта, которого прозвали боксером, сзади ударил его в голову.

«Сегодня в алтайском информационном поле активно обсуждается трагедия. Федерация бокса Алтайского края выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины. Этот случай потряс каждого — в один момент семья лишилась дорогого человека. Такую потерю не восполнить», — отметили в организации.

«Делать выводы, осуждать или оправдывать действия участников драки мы не имеем права. Этот вопрос в настоящее время решают компетентные органы. Далее — дело за правосудием», — прокомментировали произошедшее.

В организации подчеркнули, что люди, принимавшие участие в драке, не являются членами Федерации бокса Алтайского края.

При этом один из участников инцидента действительно занимался боксом на протяжении пяти лет и имеет 1 взрослый разряд, но с начала 2000-х годов, отмечают в сообщении, он к боксу «официально не имеет никакого отношения».

Также в федерации подчеркнули, что выступают за мирное разрешение любых конфликтов и попросили не судить о виде спорта по поступку одного человека.

Ранее девушка, принимавшая активное участие в пьяной драке на стороне бывшего боксера, рассказала свою версию того, «как было на самом деле».

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