Алтайские боксеры «открестились» от главного персонажа драки на Старом базаре в Барнауле

Напомним, инцидент произошел ночью 27 июля в районе Старого базара. Барнаулец хотел разнять драку, когда один из участников конфликта, которого прозвали боксером, сзади ударил его в голову.
«Сегодня в алтайском информационном поле активно обсуждается трагедия. Федерация бокса Алтайского края выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины. Этот случай потряс каждого — в один момент семья лишилась дорогого человека. Такую потерю не восполнить», — отметили в организации.
«Делать выводы, осуждать или оправдывать действия участников драки мы не имеем права. Этот вопрос в настоящее время решают компетентные органы. Далее — дело за правосудием», — прокомментировали произошедшее.
В организации подчеркнули, что люди, принимавшие участие в драке, не являются членами Федерации бокса Алтайского края.
При этом один из участников инцидента действительно занимался боксом на протяжении пяти лет и имеет 1 взрослый разряд, но с начала 2000-х годов, отмечают в сообщении, он к боксу «официально не имеет никакого отношения».
Также в федерации подчеркнули, что выступают за мирное разрешение любых конфликтов и попросили не судить о виде спорта по поступку одного человека.
Ранее девушка, принимавшая активное участие в пьяной драке на стороне бывшего боксера, рассказала свою версию того, «как было на самом деле».