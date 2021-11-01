Алтайские пограничники нашли под вагоном поезда мужчину, который хотел к родне в Казахстан

Гражданин Российской Федерации залез под один из вагонов поезда, который ехал по маршруту ст. Локоть — ст. Семей (РК), но незамеченным не остался.
После обнаружения мужчина рассказал пограничникам, что после прохождения контроля намеревался проникнуть в грузовой состав и доехать до Казахстана, где у него живут родственники.
Пересекать границу легально мужчина не стал, так как боялся отказа в пункте пропуска.
Сотрудники ведомства разъяснили ему, как правильно можно уехать в соседнее государство в условиях введенных антиковидных ограничений, но за нарушение выписали штраф.
Ранее выходцы из Средней Азии пробрались в Россию через Алтайский край.