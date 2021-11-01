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1 ноября
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Происшествия

Алтайские пограничники нашли под вагоном поезда мужчину, который хотел к родне в Казахстан

В железнодорожном пункте пропуска «Локоть» в Алтайском крае поймали нарушителя Госграницы. Мужчина хотел проехать в Казахстан, сообщили в краевом погрануправлении ФСБ России.

Рельсы.
Рельсы.
СС0

Гражданин Российской Федерации залез под один из вагонов поезда, который ехал по маршруту ст. Локоть — ст. Семей (РК), но незамеченным не остался.

После обнаружения мужчина рассказал пограничникам, что после прохождения контроля намеревался проникнуть в грузовой состав и доехать до Казахстана, где у него живут родственники.

Пересекать границу легально мужчина не стал, так как боялся отказа в пункте пропуска.

Сотрудники ведомства разъяснили ему, как правильно можно уехать в соседнее государство в условиях введенных антиковидных ограничений, но за нарушение выписали штраф.

Ранее выходцы из Средней Азии пробрались в Россию через Алтайский край.

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