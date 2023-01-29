Алтайские спасатели эвакуировали пенсионерку со сломанной ногой в горах

Вечером 26 января в пожарно-спасательную часть Белокурихи поступило сообщение о том, что 72-летняя женщина упала на прогулочной тропе в курортной зоне и сломала ногу. Самостоятельно она не могла дойти до больницы.
На помощь ей выехали шесть спасателей и три единицы техники. Они обнаружили пострадавшую в горной местности. Женщину эвакуировали на снегоходе и доставили в городскую больницу.
Ранее в Бийске женщина поскользнулась и упала под колеса автобуса. С травмой руки бийчанку госпитализировали в ЦГБ.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!