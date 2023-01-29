Алтайские спасатели эвакуировали пенсионерку со сломанной ногой в горах

Спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю помогли женщине, которая упала в горной местности и сломала ногу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Вечером 26 января в пожарно-спасательную часть Белокурихи поступило сообщение о том, что 72-летняя женщина упала на прогулочной тропе в курортной зоне и сломала ногу. Самостоятельно она не могла дойти до больницы.

На помощь ей выехали шесть спасателей и три единицы техники. Они обнаружили пострадавшую в горной местности. Женщину эвакуировали на снегоходе и доставили в городскую больницу.

Ранее в Бийске женщина поскользнулась и упала под колеса автобуса. С травмой руки бийчанку госпитализировали в ЦГБ.