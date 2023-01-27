27 января
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Происшествия

На Алтае возбудили уголовное дело после избиения водителя чоповцами

Уголовное дело и две проверки возбудили после избиения водителя чоповцами в Новоалтайске, сообщают в ГУ МВД по региону.

На Алтае возбудили уголовное дело после избиения водителя чоповцами.
На Алтае возбудили уголовное дело после избиения водителя чоповцами.
"Инцидент Барнаул".

Ранее в соцсетях опубликовали ролик, на котором два сотрудника ЧОП избивают мужчину.

По словам очевидца, водитель сдавал назад и въехал в припаркованную машину чоповцев.

Позже сообщалось, что авто пытались угнать два пьяных человека. Транспортное средство врезалось в автомобиль охранного предприятия.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», уточняют в ведомстве.

Кроме того, начали проверку по факту ДТП. Материалы на сотрудников ЧОПа на возможное превышение полномочий выделили в отдельном производство.

Ранее массовая авария с машиной ЧОПа произошла в Барнауле.

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