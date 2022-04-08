Алтайский полицейский пошел после работы в магазин и решил поймать воришку

Мужчина складывал товары не в корзину, а себе за пазуху, рассказывают в МУ МВД «Бийское».
Полицейский решил не оставлять это без внимания, а быстро проследовал к выходу, чтобы дождаться, когда тот пройдет, не рассчитавшись, мимо кассы и задержать его с поличным. Все так и произошло.
У дверей правоохранитель остановил подозреваемого, предъявил служебное удостоверение. Мужчина начал кричать и вырываться, из-за чего украденные продукты выпали из куртки.
«На место происшествия прибыл наряд полиции, но мужчина сумел скрыться. По ориентировке его задержали в кратчайшее время. За бдительность сотрудники торговой точки выразили благодарность лейтенанту полиции Алексею Коломаеву», — добавили в МВД.
А ранее барнаульские росгвардцейцы за полчаса раскрыли кражу на вокзале.