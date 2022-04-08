8 апреля
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Происшествия

Алтайский полицейский пошел после работы в магазин и решил поймать воришку

Участковый полиции Алексей Коломаев в Бийске закончил рабочий день и пошел в магазин за продуктами. В торговом зале он увидел мужчину, который наглым образом крал товар.

Полицейский поймал подозреваемого в краже.
Полицейский поймал подозреваемого в краже.
МУ МВД России "Бийское"

Мужчина складывал товары не в корзину, а себе за пазуху, рассказывают в МУ МВД «Бийское».

Полицейский решил не оставлять это без внимания, а быстро проследовал к выходу, чтобы дождаться, когда тот пройдет, не рассчитавшись, мимо кассы и задержать его с поличным. Все так и произошло.

У дверей правоохранитель остановил подозреваемого, предъявил служебное удостоверение. Мужчина начал кричать и вырываться, из-за чего украденные продукты выпали из куртки.

«На место происшествия прибыл наряд полиции, но мужчина сумел скрыться. По ориентировке его задержали в кратчайшее время. За бдительность сотрудники торговой точки выразили благодарность лейтенанту полиции Алексею Коломаеву», — добавили в МВД.

А ранее барнаульские росгвардцейцы за полчаса раскрыли кражу на вокзале.

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