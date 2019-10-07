Алтайский серийный насильник дал показания на Кипре

Беглый обвиняемый в изнасиловании экс-следователь Александр Сатлаев дал показания в суде, пишет «Комсомольская правда» — Барнаул" со ссылкой на кипрские СМИ.

Сатлаев признал факт совершения грабежа, но изнасилование до сих пор отрицает. Официально он задержан на два месяца.

Ранее местные СМИ писали, что полиция проверяет причастность экс-следователя к трем преступлениям в Керинии (Северный Кипр).

27-летнего экс-следователя СК Александра Сатлаева, которого разыскивали в Алтайском крае, задержали на Северном Кипре в конце сентября.

История Сатлаева

В Горно-Алтайске Сатлаев совершил 11 нападений, однако в некоторых случаях потерпевшим удалось отбиться. Дошло до того, что злоумышленник официально занимался расследованием собственных преступлений и даже уговорил одну из своих жертв забрать заявление.

Когда по подозрению в совершении дерзких преступлений он был задержан, это стало для общественности настоящим шоком. Как выяснилось, при приеме на работу он прошел все необходимые проверки. У Сатлаева не было выявлено психических отклонений, он успешно прошел исследование на детекторе лжи. Молодой человек пользовался успехом у женщин и хорошо зарекомендовал себя на работе.

В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.

Александр Сатлаев в суде. скрин ролика на YouTube

В марте 2019 года его освободили по УДО. Новое изнасилование произошло ночью 4 августа в одном из подъездов дома на ул. Интернациональная в Барнауле. Личность подозреваемого оперативники установили уже на следующий день. Сатлаев успел сбежать из города.

Как сообщала представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, в августе Сатлаеву было заочно предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ «Изнасилование» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Будет ли Россия добиваться экстрадиции Сатлаева, пока неизвестно. Представитель российского посольства в Республике Кипр заявил изданию Cyprus Today, что дипломатам известно о задержании Сатлаева, однако от комментариев они отказываются.