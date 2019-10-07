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7 октября 20°C

Алтайский серийный насильник дал показания на Кипре

Беглый обвиняемый в изнасиловании экс-следователь Александр Сатлаев дал показания в суде, пишет «Комсомольская правда» — Барнаул" со ссылкой на кипрские СМИ.

Наручники.
Наручники.
СС0.

Сатлаев признал факт совершения грабежа, но изнасилование до сих пор отрицает. Официально он задержан на два месяца.

Ранее местные СМИ писали, что полиция проверяет причастность экс-следователя к трем преступлениям в Керинии (Северный Кипр).

27-летнего экс-следователя СК Александра Сатлаева, которого разыскивали в Алтайском крае, задержали на Северном Кипре в конце сентября.

История Сатлаева

В Горно-Алтайске Сатлаев совершил 11 нападений, однако в некоторых случаях потерпевшим удалось отбиться. Дошло до того, что злоумышленник официально занимался расследованием собственных преступлений и даже уговорил одну из своих жертв забрать заявление.

Когда по подозрению в совершении дерзких преступлений он был задержан, это стало для общественности настоящим шоком. Как выяснилось, при приеме на работу он прошел все необходимые проверки. У Сатлаева не было выявлено психических отклонений, он успешно прошел исследование на детекторе лжи. Молодой человек пользовался успехом у женщин и хорошо зарекомендовал себя на работе.

В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.

Александр Сатлаев в суде.
Александр Сатлаев в суде.
скрин ролика на YouTube

В марте 2019 года его освободили по УДО. Новое изнасилование произошло ночью 4 августа в одном из подъездов дома на ул. Интернациональная в Барнауле. Личность подозреваемого оперативники установили уже на следующий день. Сатлаев успел сбежать из города.

Как сообщала представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, в августе Сатлаеву было заочно предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ «Изнасилование» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Будет ли Россия добиваться экстрадиции Сатлаева, пока неизвестно. Представитель российского посольства в Республике Кипр заявил изданию Cyprus Today, что дипломатам известно о задержании Сатлаева, однако от комментариев они отказываются.

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