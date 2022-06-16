Алтайский СК начал проверку по сообщению о «сгнившей» в больнице пенсионерке

Историю и жуткие фотографии опубликовал паблик Инцидент Барнаул.
Как сообщила подписчица портала, 21 февраля 2022 года бабушку увезли на скорой в больницу с подозрением на инсульт. Из-за высокой температуры женщину положили в больницу № 5 с подозрением на ковид. Посещения родственников были запрещены.
После выписки родственники женщины с ужасом обнаружили на ее теле многочисленные раны — вероятно, пролежни или язвы.
«Как можно было до этого состояния довести? Да они бы позвонили и сказали, что не справляются, мы бы домой лучше забрали и 10 раз перевязывали, но никто же даже при выписке не сказал, насколько там все запущено! При выписке написали что состояние удовлетворительное! Действительно? Как не стыдно!» — возмущается родственница бабушки.
СУ СК по Алтайскому краю отреагировал на публикацию.
«В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в сообщении, а также дать оценку действиям персонала медицинского учреждения на предмет качества оказания помощи пациентке (ст. 124 УК РФ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы.