26 января
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Происшествия

Аналитики: Россия снова может стать основным экспортером газа в Европу

Россия может вернуть место основного экспортера газа в Европу, заявили эксперты аудиторско-консалтинговой фирмы Kept. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад компании.

Газ.
Газ.
Источник: Дмитрий Кудрявцев

В ходе отраслевой конференции Оксфордского института энергетических исследований провели опрос. 40% респондентов считают, что РФ снова может стать основным экспортером газа на европейский рынок.

Аналитики говорят, что такое же мнение у министра энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби.

Ранее аналитик Игбал Гулиев заявил, что Европа продолжит сокращать закупки отечественного газа в 2023 году. При этом, считает он, Россия может переориентироваться на Пакистан и Индию.

В октябре президент Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции.

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