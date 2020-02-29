Апелляционный суд в Новосибирске рассмотрел приговор убийцам барнаульца Михаила Седова

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменения приговор Алтайского краевого суда, вынесенный Михаилу Поспелову и Евгению Кочергину, которые признаны виновными в резонансном убийстве барнаульца Михаила Седова, сообщает прокуратура Алтайского края.

10 октября 2019 года Алтайский краевой суд вынес приговор обвиняемым в жестоком убийстве барнаульца Михаила Седова. 22-летний Михаил Поспелов получил 18 лет лишения свободы строгого режима. Его подельник, ровесник Евгений Кочергин — 16 лет строгого режима. Также суд обязал виновных выплатить матери, жене и детям погибшего 6 млн рублей.

Адвокаты обвиняемых посчитали приговор слишком суровым и высказали намерение его обжаловать. В частности Елена Жмаева, адвокат Михаила Поспелова, говорила, что назначенное ему наказание находится в пределах санкций, предусмотренных за преступления, в которых их обвиняли. Однако защита считает приговор несправедливым, и собирается просить не уменьшения сроков, а оправдания.

Заседание суда по делу Михаила Седова Дмитрий Лямзин

Защитники подали апелляционные жалобы в Судебную коллегию по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске, в которых просили отменить приговор, ссылаясь на существенные нарушения уголовно-процессуального закона, утверждали о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Однако суд не согласился с доводами жалоб адвокатом осужденных, оставил их без удовлетворения, а приговор Алтайского краевого суда — без изменения.

Заседание суда по делу Михаила Седова Дмитрий Лямзин

Как погиб Михаил Седов

38-летний Михаил Седов пропал вечером 2 октября 2018 года. В тот день двое обвиняемых, 21-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин, пришли в гаражно-строительный кооператив на улице Малахова, где высматривали дорогостоящий автомобиль, чтобы угнать его и продать.

Заметив подходящую им Subaru Trebeca, злоумышленники несколько раз ударили монтажками ее владельца — Михаила Седова.

Пропавший Михаил Седов. Фото предоставлено супругой пропавшего

После этого обвиняемые затолкали мужчину в багажник его же машины и вывезли в район озера Пионерское, где нанесли ему не менее пяти ножевых ранений. От травм он скончался на месте происшествия. Обвиняемые бросили тело потерпевшего в лесу, забрали у него наличные, скрылись.

Тело нашли 5 октября 2018 года в районе Пионерского озера. Его похоронили 7 октября на Михайловском кладбище.