Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 февраля -1°C

Апелляционный суд в Новосибирске рассмотрел приговор убийцам барнаульца Михаила Седова

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменения приговор Алтайского краевого суда, вынесенный Михаилу Поспелову и Евгению Кочергину, которые признаны виновными в резонансном убийстве барнаульца Михаила Седова, сообщает прокуратура Алтайского края.

Заседание суда по делу Михаила Седова
Заседание суда по делу Михаила Седова
Дмитрий Лямзин

10 октября 2019 года Алтайский краевой суд вынес приговор обвиняемым в жестоком убийстве барнаульца Михаила Седова. 22-летний Михаил Поспелов получил 18 лет лишения свободы строгого режима. Его подельник, ровесник Евгений Кочергин — 16 лет строгого режима. Также суд обязал виновных выплатить матери, жене и детям погибшего 6 млн рублей.

Адвокаты обвиняемых посчитали приговор слишком суровым и высказали намерение его обжаловать. В частности Елена Жмаева, адвокат Михаила Поспелова, говорила, что назначенное ему наказание находится в пределах санкций, предусмотренных за преступления, в которых их обвиняли. Однако защита считает приговор несправедливым, и собирается просить не уменьшения сроков, а оправдания.

Заседание суда по делу Михаила Седова
Заседание суда по делу Михаила Седова
Дмитрий Лямзин

Защитники подали апелляционные жалобы в Судебную коллегию по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске, в которых просили отменить приговор, ссылаясь на существенные нарушения уголовно-процессуального закона, утверждали о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Однако суд не согласился с доводами жалоб адвокатом осужденных, оставил их без удовлетворения, а приговор Алтайского краевого суда — без изменения.

Заседание суда по делу Михаила Седова
Заседание суда по делу Михаила Седова
Дмитрий Лямзин

Как погиб Михаил Седов

38-летний Михаил Седов пропал вечером 2 октября 2018 года. В тот день двое обвиняемых, 21-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин, пришли в гаражно-строительный кооператив на улице Малахова, где высматривали дорогостоящий автомобиль, чтобы угнать его и продать.

Заметив подходящую им Subaru Trebeca, злоумышленники несколько раз ударили монтажками ее владельца — Михаила Седова.

Пропавший Михаил Седов.
Пропавший Михаил Седов.
Фото предоставлено супругой пропавшего

После этого обвиняемые затолкали мужчину в багажник его же машины и вывезли в район озера Пионерское, где нанесли ему не менее пяти ножевых ранений. От травм он скончался на месте происшествия. Обвиняемые бросили тело потерпевшего в лесу, забрали у него наличные, скрылись.

Тело нашли 5 октября 2018 года в районе Пионерского озера. Его похоронили 7 октября на Михайловском кладбище.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость