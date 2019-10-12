Адвокаты собираются обжаловать приговор по делу об убийстве барнаульца Михаила Седова

Адвокаты молодых людей, которых признали виновными в убийстве барнаульца Михаила Седова, будут обжаловать приговор в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске, сообщает «Комсомольская правда».

По словам Елены Жмаевой, адвоката 22-летнего Михаила Поспелова, назначенное ему наказание находится в пределах санкций, предусмотренных за преступления, в которых их обвиняли. Однако защита с приговор несправедливым, и собирается просить не уменьшения сроков, а оправдания.

Евгений Сергутов, адвокат Евгения Кочергина, также намерен обжаловать приговор. Однако, что конкретно не устраивает защиту в приговоре, он планирует озвучить после составления апелляционной жалобы.

В случае, если защиту не устроит и вердикт апелляционной инстанции, они смогут подать кассационную жалобу в Верховный суд.

Какой приговор вынес краевой суд

10 октября Алтайский краевой суд вынес приговор обвиняемым в жестоком убийстве барнаульца Михаила Седова. 22-летний Михаил Поспелов получил 18 лет лишения свободы строгого режима. Его подельник, ровесник Евгений Кочергин — 16 лет строгого режима.

Заседание суда по делу Михаила Седова Дмитрий Лямзин

Так как они находятся в СИЗО с октября 2018 года, то отсидеть им осталось 17 и 15 лет. Прибывание в заключении на стадии следствия и суда им зачли день за день.

Также суд обязал виновных выплатить матери, жене и детям погибшего 6 млн рублей.

Что произошло с Михаилом Седовым

38-летний Михаил Седов пропал вечером 2 октября 2018 года. В тот день двое обвиняемых, 21-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин, пришли в гаражно-строительный кооператив на улице Малахова, где высматривали дорогостоящий автомобиль, чтобы угнать его и продать.

Заметив подходящую им Subaru Trebeca, злоумышленники несколько раз ударили монтажками ее владельца — Михаила Седова.

Пропавший Михаил Седов. Фото предоставлено супругой пропавшего

После этого обвиняемые затолкали мужчину в багажник его же машины и вывезли в район озера Пионерское, где нанесли ему не менее пяти ножевых ранений. От травм он скончался на месте происшествия. Обвиняемые бросили тело потерпевшего в лесу, забрали у него наличные, скрылись.

Тело нашли 5 октября 2018 года в районе Пионерского озера. Его похоронили 7 октября на Михайловском кладбище.