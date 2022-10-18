Арестовали бывшего замгубернатора сибирского региона

Мера пресечения — заключение под стражу до 17 декабря.
Экс-госслужащего обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Ранее обвиняемый дал незаконное указание подчиненному о возврате результатов проверки компании, которая выявила более 20 нарушений при строительстве школы.
После он указал первому замглавы Томского района принять и оплатить выполненные работы, а также подписать акты о приемке работ.
Таким образом он создал условия для необоснованной оплаты выполненных подрядчиком работ на 14 млн рублей.
Ранее заступничество главы алтайского минздрава не помогло снять арест счетов барнаульского подрядчика.