Арестовали бывшего замгубернатора сибирского региона

Мера пресечения — заключение под стражу до 17 декабря.

Экс-госслужащего обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее обвиняемый дал незаконное указание подчиненному о возврате результатов проверки компании, которая выявила более 20 нарушений при строительстве школы.

После он указал первому замглавы Томского района принять и оплатить выполненные работы, а также подписать акты о приемке работ.

Таким образом он создал условия для необоснованной оплаты выполненных подрядчиком работ на 14 млн рублей.

Ранее заступничество главы алтайского минздрава не помогло снять арест счетов барнаульского подрядчика.