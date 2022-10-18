18 октября
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Происшествия

Арестовали бывшего замгубернатора сибирского региона

Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя губернатора региона Евгения Паршуто, сообщает «Интерфакс».

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
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Мера пресечения — заключение под стражу до 17 декабря.

Экс-госслужащего обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее обвиняемый дал незаконное указание подчиненному о возврате результатов проверки компании, которая выявила более 20 нарушений при строительстве школы.

После он указал первому замглавы Томского района принять и оплатить выполненные работы, а также подписать акты о приемке работ.

Таким образом он создал условия для необоснованной оплаты выполненных подрядчиком работ на 14 млн рублей.

Ранее заступничество главы алтайского минздрава не помогло снять арест счетов барнаульского подрядчика.

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