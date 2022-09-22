22 сентября
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Происшествия

Арестовали подполковника МВД в Сибири

Отделом собственной безопасности МВД по Хакасии задержан крупный полицейский начальник.

Наркотики, которые распространяла ОПГ.
Наркотики, которые распространяла ОПГ.
42.мвд.рф

Это замначальника отдела Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД республики, пишет 19rusinfo.ru.

Ему уже предъявлено обвинение за получение взятки. И сейчас полицейский находится в СИЗО.

Сумма взятки пока составляет 100 тыс. рублей. Однако не исключено, что в ходе разбирательства появятся и другие «эпизоды». Так, в ходе обысков у полицейского были обнаружены свертки с неизвестным (до проведения соответствующей экспертизы) веществом. Также, по версии следствия, полицейский предупреждал наркодилеров о предстоящих облавах.

Он работал в Госнаркоконтроле, после слияния ФСКН и МВД остался служить в Управлении по борьбе с наркотиками.

Ранее барнаульского полицейского арестовали по делу о взятках от автосалонов.

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